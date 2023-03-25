В чистый путь: кто стирает постельное белье для казахстанских поездов

Дальняя дорога — мероприятие ответственное. Пока пассажиры собирают чемоданы, готовят провизию и покупают гостинцы, железнодорожники скурупулезно работают над тем, чтобы ваш путь был комфортным. После того, как поезд сделает круг и вернется, ему предстоит пройти несколько этапов подготовки к следующей поездке. О том, как это происходит, расскажем в этом материале.По словам проводника АО "Пассажирские перевозки" Мамырбека Ойсылбаева, дело это очень ответственное, но ему не привыкать. В этой сфере он уже больше 20 лет. Зайдя в вагон, он первым делом принимает рабочий журнал и проверяет наличие инвентаря, а это — десятки позиций. Отдельный журнал предназначен для отметок ремонтных работ. О техническом состоянии состава он докладывает начальнику поезда. В это же время за дело берутся клининговые работники. На все про все у них всего три часа. Но дело не ограничивается только влажной уборкой — санитарные нормы требуют постоянной дезинфекции. Так что, отправляясь в путь, будьте уверены, ваш вагон чист во всех смыслах. Более того, раз в месяц проводится дезинсекция (уничтожение насекомых) и дератизация (уничтожение грызунов). В общем, никаких лишних пассажиров!Как отмечает начальник пассажирского поезда Гульнар Бекхожина, перед каждым рейсом обслуживать нужно около 30 вагонов, в том числе багажный, бар и ресторан.Но проводник не только принимает вагон и сверяет наличие инвентаря. В поездах "Тальго" в его обязанности входит застилать постель для каждого пассажира. Постельное белье в поезде — тема отдельная. Вы представить себе не можете, через что оно проходит, прежде чем вы сможете насладиться его свежестью. Каждая простыня и наволочка, пройдя через технологический процесс, становится как новая! Это и неудивительно, учитывая, что для стирки используют специальные моющие средства, которые вы не найдете ни в одном магазине.ТОО "Шатыр" заключило договор на поставку этой продукции с американскими производителями. Она способна удалить даже самые стойкие пятна. Исключение — земляная грязь. С ней справиться бывает очень непросто. Зачастую белье с земляной грязью просто списывается. Стирают белье не в обычной стиральной машинке, а на специальном профессиональном оборудовании. Это настоящие гиганты в мире техники, да еще и с программным обеспечением. Перед тем, как начинается сам процесс стирки, в прачечный комплекс привозят мешки с бельем, которое собирают из составов. Подобный комплекс также есть в Караганде. Здесь сортируют полотенца, наволочки, простыни и пододеяльники в узлы.Стиральные машины здесь — это последнее слово техники. У них есть автоматический дозатор, а в программе установлены дозы в соответствии с загрязненностью. Здесь стирают весь инвентарь, вплоть до ковров, штор и салфеток. Все это — имущество предприятия высокого качества. К примеру, длинные коврики для вагонов — производства Польши. В разных поездах постельное белье может отличаться. В обычных составах выдается стандартный набор. А вот в "Тальго" постельные принадлежности отличаются даже внешним видом — они сделаны из жаккардовой ткани. Продолжительность одного цикла стирки зависит от степени загрязненности. Одно только замачивание может длиться минут 40.Предприятие старается идти в ногу со временем — ежегодно профессиональное оборудование обновляется. Каждый год те или иные марки оборудования модернизируют и дорабатывают, появляются новые функции и "фишки". Прямо как в мире обычных автомашин. Например, в конце прошлого года ТОО "Шатыр" приобрело 6 стиральных, 6 сушильных машин и один гладильный каток чешского производства. Часть из них отправили в Караганду.После стирки, сушки и глажки белье осматривают еще раз, чтобы не проскользнуло ни одно пятно!Одно из важнейших правил прачечного комплекса — грязное и чистое белье не должны пересекаться. Поэтому комплекс разделен на две зоны. Грязное белье находится на первом этаже, чистое — на втором. Его туда переносят на подъемнике. Так что таскать эти тонны белья никому не нужно. На втором этаже постельные принадлежности проходят последний этап — упаковывание. Причем для разных поездов — разные пакеты. У частных поездов, естественно, упаковка также отличается. На втором этаже есть специальное окно, через которое упакованное белье грузят в машину и отправляют в холодный склад. Инвентарь нужно остудить в течение трех часов. И в путь.Но не весь инвентарь снова отправится в путешествие по стране. Белью с тяжелым видом загрязнения прямая дорога в пятновыводной стол. Здесь с помощью пара и мощных моющих средств выводят самые разные пятна — начиная от масла и чернил, заканчивая красками и жевательной резинкой. В большинстве случаев удается вернуть белью белоснежный цвет, но бывают и исключения. Помимо земляной грязи, очистке не поддаются также следы от резины. В таком случае поможет только списание.Поврежденное белье с дефектами сначала стараются прогнать через швейный цех. Работы здесь немало. Инвентарь поступает ежедневно. Сами посудите, в длинной дороге зачастую делать нечего. В связи с чем некоторые пассажиры начинают изучать белье. Кто-то увлекается настолько, что нарушает целостность инвентаря. А кто-то целенаправленно ищет чипы и строит очередную теорию заговора. Многие наверняка слышали о том, как один из пассажиров поезда однажды обнаружил в простыне чип. Пользователи интернета тут же принялись строить конспирологические теории по поводу странной находки. Большинство сошлось на том, что таким образом спецслужбы прослушивают пассажиров. На самом деле все намного проще. Эти чипы помогают вести учет и контроль мягкого съемного инвентаря, что значительно облегчает работу сотрудникам ТОО "Шатыр".Что касается швейного цеха, то пока это небольшое помещение, где трудятся несколько сотрудников. В скором времени руководство предприятия планирует отдать под цех целое здание. Будет приобретено швейное оборудование — оверлоки, закрепочные, пуговичные и петельные машины. Одним словом, предприятие намерено развивать это направление и в будущем даже шить спецодежду.