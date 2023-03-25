В Казахстане внедрят сервисы, которые позволят гражданам не тратить время в очередях

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует реализовать в этом году ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса. Об этом заявил глава министерства Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



Всего, по словам Мусина, в текущем году планируется внедрить 66 новых цифровых сервисов. Их реализация освободит граждан от необходимости лично ходить по различным инстанциям с бумажными документами и тратить время на долгие ожидания в очередях.



Среди них оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации, внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных, автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию, перевод нотариальных услуг в электронный формат.



Также планируется запустить цифровую очередь на получение жилья, реализовать возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн, обеспечить таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении, информировать граждан (push-уведомление) о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе, запустить сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое.