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Казахстан внедряет обязательное оформление СНТ в торговле со странами ЕАЭС

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Казахстан внедряет обязательное оформление СНТ в торговле со странами ЕАЭС
© elements.envato.com
Директор департамента администрирования КГД РК Кадыр Исмагулов прокомментировал информацию по поводу внедрения механизма прослеживаемости товаров, передает Tengrinews.kz.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2023 года внедряется обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам.

Ранее СНТ реализовывался в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе.

"Отмечаем, что оформление СНТ предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д.

Таким образом, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу", - сообщил Исмагулов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:52
Хорошая мысля приходит опосля.
А раньше не могли это внедрить или не хотели?
 
 

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