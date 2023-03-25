Казахстан внедряет обязательное оформление СНТ в торговле со странами ЕАЭС

Директор департамента администрирования КГД РК Кадыр Исмагулов прокомментировал информацию по поводу внедрения механизма прослеживаемости товаров, передает Tengrinews.kz.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2023 года внедряется обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам.
Ранее СНТ реализовывался в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе.
"Отмечаем, что оформление СНТ предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д.
Таким образом, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу", - сообщил Исмагулов.
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