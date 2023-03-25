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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и четырех областях Казахстана

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 18:56
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и четырех областях Казахстана
Иллюстративное фото
Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 26 марта ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

26-28 марта на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде 26 марта ночью и утром ожидается туман.

Ночью 26 марта на западе Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью ожидается туман.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 4-9 тепла. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 5-7 тепла.


Источник: inform.kz
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