Предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане

В Казахстана планируют установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо. Проект приказа появился на сайте "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.



В проекте Министерства энергетики Казахстана говорится:



Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:



- бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;

- бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;

- дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.



Проект приказал опубликован 24 марта и будет находиться на публичном обсуждении до 30 марта.