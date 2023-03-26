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Предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстана планируют установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо. Проект приказа появился на сайте "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

В проекте Министерства энергетики Казахстана говорится:

Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

- бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;
- бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;
- дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

Проект приказал опубликован 24 марта и будет находиться на публичном обсуждении до 30 марта.


Источник: Tengrinews.kz
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