Перепалка Асаубаевой и Абдумалик: в ФИДЕ отреагировали на скандал в Индии

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович направил письмо 11 участницам женского Гран-при в Индии с извинениями за ошибки, допущенные местными организаторами. В числе адресатов письма не числится казахстанка Жансая Абдумалик, снявшаяся с турнира, передает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.



"Хотел бы принести наши искренние извинения за неправильное проведение турнира Гран-при среди женщин в Индии. Мы глубоко сожалеем о проблемах и неудобствах, с которыми вы столкнулись, что привело к отказу одной из шахматисток от участия в турнире", - говорится в его письме.



В обращении президента отмечается, что ФИДЕ назначит дополнительного координатора, который будет находиться в полном распоряжении участников и предоставит компенсацию за любые дополнительные расходы, которые они могут понести.



Дворкович также пообещал провести тщательный пересмотр руководящих принципов и стандартов организации женских турниров и повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий.



Среди адресатов письма, в частности, указана Бибисара Асаубаева, которая ранее раскритиковала Жансаю Абдумалик за решение покинуть турнир из-за "эгоизма". В своем ответе на критику Жансая Абдумалик заявила, что настало время "дать сдачи".