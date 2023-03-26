Перепалка Асаубаевой и Абдумалик: в ФИДЕ отреагировали на скандал в Индии

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович направил письмо 11 участницам женского Гран-при в Индии с извинениями за ошибки, допущенные местными организаторами. В числе адресатов письма не числится казахстанка Жансая Абдумалик, снявшаяся с турнира, передает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.
"Хотел бы принести наши искренние извинения за неправильное проведение турнира Гран-при среди женщин в Индии. Мы глубоко сожалеем о проблемах и неудобствах, с которыми вы столкнулись, что привело к отказу одной из шахматисток от участия в турнире", - говорится в его письме.
В обращении президента отмечается, что ФИДЕ назначит дополнительного координатора, который будет находиться в полном распоряжении участников и предоставит компенсацию за любые дополнительные расходы, которые они могут понести.
Дворкович также пообещал провести тщательный пересмотр руководящих принципов и стандартов организации женских турниров и повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий.
Среди адресатов письма, в частности, указана Бибисара Асаубаева, которая ранее раскритиковала Жансаю Абдумалик за решение покинуть турнир из-за "эгоизма". В своем ответе на критику Жансая Абдумалик заявила, что настало время "дать сдачи".
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