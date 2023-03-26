Арестованный журналист Думан Мухаммедкарим объявил голодовку

Астана. 26 марта. КазТАГ – Арестованный журналист и независимый кандидат-самовыдвиженец в депутаты мажилиса Думан Мухаммедкарим объявил голодовку, сообщает «Радио Азаттык».



«Журналист Думан Мухаммедкарим, арестованный на 25 суток после выборов, объявил голодовку», - заявил его адвокат Галым Нурпеисов.



Как уточняется, кандидат в депутаты мажилиса требует впустить к нему представителей СМИ.



«24 марта состоялся апелляционный суд, и решение осталось без изменений. Во время суда было много нарушений. Поскольку Думан был все еще кандидатом, у него была неприкосновенность. Но суд не учел наши доводы. Теперь будем обращаться в кассационную инстанцию», – сказал Галым Нурпеисов утром 26 марта.



По его словам, Думан Мухаммедкарим находится под стражей в Есике, центре Енбекшиказахского района Алматинской области.



Ранее КазТАГ сообщал, что Думана Мухаметкарима арестовали за протест против фальсификации итогов выборов.



Позже полиция обвинила независимого кандидата-самовыдвиженеца в депутаты мажилиса Думана Мухаметкарима в призыве граждан к незаконной акции.



Напомним, КазТАГ уже сообщал, что выборы 19 марта сопровождались многочисленными нарушениями. Например, в числе прочего, появилось множество сообщений о том, что наблюдателей массово отстраняют от контроля за подсчетом голосов избирателей в Алматы. Кроме того, стало известно, что избирательные комиссии на многих участках в Алматы долго не начинали подсчет голосов и тянули время, так, на одном из участков урну для голосования распечатали лишь после полуночи, а не сразу после завершения голосования. Также на одном из участков провокация «наблюдателя» стала поводом для удаления доверенного лица с участка в Алматы. Материалы описанием различных нарушений доступны на сайте КазТАГ.



В числе самых вопиющих – нападение сотрудницы избирательного участка на доверенное лицо кандидата в мажилис. Отметим, что это не первое такое нападение. Так, вечером 19 марта стало известно о провокации драки одним из «наблюдателей», направленной против доверенного лица кандидата,– в интернете распространились соответствующие видеокадры из школы №200 Алматы. Примечательно, что полиция не стала задерживать этого провокатора. 20 марта выяснилось, что зачинщик драки, представленный как «наблюдатель», на самом деле является учителем урока физической культуры данной школы. Кроме того, в избирательном округе №5, где произошел инцидент, на множестве участков выявили расхождения по явке избирателей. Представители избирательного штаба кандидата-самовыдвиженца полагают, что занижая явку на одних участках, члены избиркома могли искусственно уменьшить число голосов в пользу независимого кандидата, а завышая на других – вбросить бюллетени «мертвых душ» в пользу кандидата от власти. Отметим, что по указанному избирательному округу №5 в мажилис прошел «самовыдвиженец» от партии «Аманат» Бахытжан Базарбек.



20 марта в Алматы кандидаты в депутаты потребовали предоставить им протоколы избиркомов, а наблюдатели от ОБСЕ жестко раскритиковали прошедшие выборы.



Вечером 20 марта были названы партии и самовыдвиженцы, которые, по предварительным данным, прошли по итогам выборов в мажилис VIII созыва – в нижнюю палату парламента прошли «фавориты» провластных Telegram-каналов.



Примечательно, что представители ЦИК сразу после оглашения предварительных итогов отказались давать оценку тому, были ли прошедшие выборы в мажилис честными.