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Токаев созывает сессию Ассамблеи народа Казахстана

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 08:19
Токаев созывает сессию Ассамблеи народа Казахстана
Фото Турар Казангапов©
Президент Касым-Жомарт Токаев созывает сессию Ассамблеи народа Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорду.

Глава государства подписал распоряжение о проведении XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана по теме "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

Сессия состоится 26-27 апреля 2023 года в Астане во Дворце мира и согласия.

Ассамблея народа Казахстана является консультативно-совещательным органом и объединяет представителей всех наций и народностей, живущих в республике. Очередная, XXXI сессия ассамблеи прошла 29 апреля 2022 года с повесткой дня "Единство народа - основа обновленного Казахстана".


Источник: Tengrinews.kz
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