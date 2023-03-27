Президент Касым-Жомарт Токаев созывает сессию Ассамблеи народа Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорду.



Глава государства подписал распоряжение о проведении XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана по теме "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".



Сессия состоится 26-27 апреля 2023 года в Астане во Дворце мира и согласия.



Ассамблея народа Казахстана является консультативно-совещательным органом и объединяет представителей всех наций и народностей, живущих в республике. Очередная, XXXI сессия ассамблеи прошла 29 апреля 2022 года с повесткой дня "Единство народа - основа обновленного Казахстана".