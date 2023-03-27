Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Марта
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.29 KZT
  • €1 = 490.35 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Приговор генералу Серику Кудебаеву отложили уже в четвертый раз

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Приговор генералу Серику Кудебаеву отложили уже в четвертый раз
Фото из открытых источников
В Талдыкорганском городском суде четвертый раз переносят вынесение приговора бывшему начальнику Департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изначально вынесение приговора в отношении Кудебаева было назначено на 10 марта. Однако тогда сообщалось, что генерал-майор Серик Кудебаев попал в больницу. Затем итоговое заседание суда назначили на 16 марта. После этого вынесение приговора переносилось еще 2 раза - на 20 и 27 марта. Сегодня стало известно, что судебное заседание снова не состоится.

Стоит отметить, что Кудебаев с начала уголовного дела и во время судебного процесса находился под подпиской о невыезде с обязательной явкой в суд, где проходит в качестве подсудимого.

Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Серик Кудебаев был уволен с должности начальника Департамента полиции Алматинской области в конце апреля прошлого года по собственному желанию. В мае того же года он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Досудебное расследование велось по статье 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия". В начале января этого года Кудебаев был предан суду, но уже по статье 362 УК "Превышение власти или должностных полномочий".

Ранее в Мажилисе показали фильм о январских событиях, где на кадрах начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев с вооруженной охраной покидает здание департамента, которое должен был охранять.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика