Приговор генералу Серику Кудебаеву отложили уже в четвертый раз

В Талдыкорганском городском суде четвертый раз переносят вынесение приговора бывшему начальнику Департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Изначально вынесение приговора в отношении Кудебаева было назначено на 10 марта. Однако тогда сообщалось, что генерал-майор Серик Кудебаев попал в больницу. Затем итоговое заседание суда назначили на 16 марта. После этого вынесение приговора переносилось еще 2 раза - на 20 и 27 марта. Сегодня стало известно, что судебное заседание снова не состоится.
Стоит отметить, что Кудебаев с начала уголовного дела и во время судебного процесса находился под подпиской о невыезде с обязательной явкой в суд, где проходит в качестве подсудимого.
Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.
Серик Кудебаев был уволен с должности начальника Департамента полиции Алматинской области в конце апреля прошлого года по собственному желанию. В мае того же года он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Досудебное расследование велось по статье 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия". В начале января этого года Кудебаев был предан суду, но уже по статье 362 УК "Превышение власти или должностных полномочий".
Ранее в Мажилисе показали фильм о январских событиях, где на кадрах начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев с вооруженной охраной покидает здание департамента, которое должен был охранять.
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