Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане

О том, как идет легализация автомобилей, рассказал председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В своем выступлении Султанбаев сообщил, что в период с 23 января по 26 марта 2023 года легализовано более 69 тысяч транспортных средств.



"Из них 67 процентов (46 592) автомобилей - из Российской Федерации, 19 процентов (13 424) - из Армении, около 10 процентов (6 788) - из Кыргызской Республики, порядка 2 процентов (1 296) – из Грузии", - сообщил Султанбаев во время брифинга МВД.



Он отметил, что в настоящее время МВД разработан проект постановления правительства, которым определяются условия по легализации так называемых автоконструкторов, то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей.



"Проект прошел публичное обсуждение, сейчас мы подводим его итоги, после направим проект на окончательное согласование в государственные органы и внесем его в правительство", - добавил председатель комитета.



Напомним, в Казахстане стартовала легализация иностранных авто.



Подать заявку на легализацию можно:



- через портал электронного правительства еgov.kz;

- через приложения банков второго уровня;

- в центрах обслуживания населения (ЦОНы).



По правилам, автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Если авто подлежит легализации, то необходимо уплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.



Легализация продлится до 1 июля 2023 года.