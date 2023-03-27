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ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 12:14
ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис
Фото: zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ЦИК Казахстана, за:

- партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%;
- Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%;
- Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%;
- Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%;
- партию Respublica – 547 154, 8,59%;
- Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%;
- Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%.

Графу против всех выбрали 248 291 казахстанец, 3,9%.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК прошли 19 марта 2023 года.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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ak12 (Посетители) Сегодня, 12:50
Гастроли цирка шапито имени КК Токаева успешно продолжаются.Уррряяяяяя.
 
 

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