ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК, сообщает Zakon.kz.



По данным ЦИК Казахстана, за:



- партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%;

- Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%;

- Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%;

- Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%;

- партию Respublica – 547 154, 8,59%;

- Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%;

- Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%.



Графу против всех выбрали 248 291 казахстанец, 3,9%.



Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК прошли 19 марта 2023 года.