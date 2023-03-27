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"Выстрелил в лицо". Водители не поделили дорогу на базаре в Алматы

Просмотров:390 Опубликовано: Сегодня, 13:07
"Выстрелил в лицо". Водители не поделили дорогу на базаре в Алматы
Кадр из видео
На одном из рынков Алматы двое водителей не поделили дорогу и устроили перепалку, в результате которой был применен пистолет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Момент выстрела, который совершил водитель Toyota Estima, был запечатлен на видео, распространяющееся в соцсетях. Ролик начинается именно с этого момента, далее на кадрах видно, как получивший ранение водитель Toyota Camry уворачивается от обидчика. После этого пострадавший отбегает к своей машине, при этом держась за окровавленное лицо рукой. В это время применивший оружие мужчина покидает место конфликта.

Для выяснения подробностей ситуации редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в городской Департамент полиции. В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый уже задержан.


"По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса. По предварительным данным, между водителями двух автомашин на территории одного из рынков в Наурызбайском районе возник словесный конфликт, в результате чего один из них выстрелил в оппонента. Подозреваемый задержан. Газовый пистолет ИЖ изъят. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ДП города.

Также мы обратились в Управление общественного здоровья города, чтобы узнать о состоянии пострадавшего. Там заявили, что пострадавший не обращался за помощью к медикам.

"Такого вызова на пульт 103 не было", - сказала официальный представитель УОЗ Алматы Набира Эсенова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Dondon (Посетители) Сегодня, 13:09
Тут явно наверное чел дорогу не давал, и на этой почве и возник конфликт, но применять пистолет, это нечто...
 
 

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