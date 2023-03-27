"Выстрелил в лицо". Водители не поделили дорогу на базаре в Алматы

На одном из рынков Алматы двое водителей не поделили дорогу и устроили перепалку, в результате которой был применен пистолет, передает корреспондент Tengrinews.kz.Момент выстрела, который совершил водитель Toyota Estima, был запечатлен на видео, распространяющееся в соцсетях. Ролик начинается именно с этого момента, далее на кадрах видно, как получивший ранение водитель Toyota Camry уворачивается от обидчика. После этого пострадавший отбегает к своей машине, при этом держась за окровавленное лицо рукой. В это время применивший оружие мужчина покидает место конфликта.Для выяснения подробностей ситуации редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в городской Департамент полиции. В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый уже задержан."По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса. По предварительным данным, между водителями двух автомашин на территории одного из рынков в Наурызбайском районе возник словесный конфликт, в результате чего один из них выстрелил в оппонента. Подозреваемый задержан. Газовый пистолет ИЖ изъят. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ДП города.Также мы обратились в Управление общественного здоровья города, чтобы узнать о состоянии пострадавшего. Там заявили, что пострадавший не обращался за помощью к медикам."Такого вызова на пульт 103 не было", - сказала официальный представитель УОЗ Алматы Набира Эсенова.