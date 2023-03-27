Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам

РГП "Казгидромет" выпустило прогноз запасов влаги в почве перед весенним севом, сообщает Zakon.kz.
В целом, согласно прогнозу, складывающиеся условия будут благоприятны для зерносеющих регионов на севере страны.
- Однако на западе, в центральной и восточной частях Казахстана в апреле возможен дефицит осадков, который может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур на начальном этапе развития, - сообщили в РГП "Казгидромет".
Как показали расчеты синоптиков, влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед весенне-полевыми работами ожидается:
- от оптимального до удовлетворительного уровня – в Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях; - удовлетворительной – в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях; - оптимальной – в Жетысуской и Туркестанской областях.
- Окончательный прогноз запасов влаги в почве к началу весенне-полевых работ будет разработан ориентировочно 25 апреля, - сообщили в РГП "Казгидромет".
Данные о влагозапасах в период весенних полевых работ играют важную роль при определении структуры посевных площадей, определении оптимальных норм высева сельскохозяйственных культур, выборе глубины заделки семян и внесении удобрений, что в конечном счете влияет на качество и выход валовой продукции и сказывается на себестоимости произведенного урожая.
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