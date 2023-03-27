Елена Рыбакина сдержала обещание и отдала крупную сумму денег

Средства будут направлены на поддержку молодых казахстанских теннисисток, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом сообщила пресс-служба федерации тенниса Казахстана. После победы на Уимблдоне-2022 лидер женской сборной Казахстана пообещала, что часть призовых средств направит на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане. Свое обещание Елена Рыбакина сдержала.



«Буквально на днях первая ракетка Казахстана выделила средства на поддержку молодых казахстанских теннисисток, на их стремление развиваться в будущем стать таким же топ-игроком, как она. Рыбакина сама выбрала – кому оказать поддержку. 14 игроков получили по 2,5 млн. тенге. Линара Булешева, Полина Барабанова, Амина Нурмахан, Ариана Гогулина, Сатима Тореген, Ева Корышева, Альбина Какенова, Асылжан Арыстанбекова, Дана Байдаулет, Инкар Дюйсебай, Айя Нупбай, Полина Слепцова, Сандугаш Кенжебаева, Зара Даркен», – говорится в публикации.



Выбор в сторону юниорок не случайный: каждая из девушек написала письмо Елене, где рассказала свою историю в теннисе.



Свою помощь она мотивировала тем, что когда-то сама в Казахстане получила большую поддержку и теперь ее очередь, помочь спортсменам в их профессиональной карьере.



Напомним, в июле 2022 года, казахстанка выиграла Уимблдон. Это первый титул Большого шлема в ее карьере. Часть выигранных средств, девушка направила на благотворительность, перечислив волонтерскому движению «СтопОтлов» в Астане, которое спасает в столице бездомных животных.