Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор в Алматы

В Алматы военный суд вынес приговор журналисту Михаилу Козачкову, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на его адвоката Елену Жигаленок.



По решению суда Козачков приговорен к лишению свободы условно сроком на 3,5 года.



"Действительно, приговором военного суда Алматинского гарнизона Михаил Козачков признан виновным и приговорен к условному сроку. Его осудили по статьям 147 и 274 Уголовного кодекса. Можно сказать, (его признали виновным - прим.) за профессиональные ошибки при подготовке журналистских расследований.



Но хочу подчеркнуть, что следственно-оперативная группа Агентства по финансовому мониторингу установила, что Козачков никак не связан с деятельностью так называемой организованной преступной группировки Елдоса Коспаева. Обвинения в пособничестве рейдерству сняты. Уголовное дело по статьям 249 и 262 Уголовного кодекса в отношении Михаила прекращено по реабилитирующим основаниям", - говорится в сообщении адвоката.



Напомним, Козачков был задержан в декабре прошлого года по делу ОПГ, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории Алматы и Алматинской области. Журналист подозревался в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов.