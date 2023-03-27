Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Марта
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458.87 KZT
  • €1 = 493.84 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор в Алматы

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 18:03
Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор в Алматы
Фото из открытых источников
В Алматы военный суд вынес приговор журналисту Михаилу Козачкову, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на его адвоката Елену Жигаленок.

По решению суда Козачков приговорен к лишению свободы условно сроком на 3,5 года.

"Действительно, приговором военного суда Алматинского гарнизона Михаил Козачков признан виновным и приговорен к условному сроку. Его осудили по статьям 147 и 274 Уголовного кодекса. Можно сказать, (его признали виновным - прим.) за профессиональные ошибки при подготовке журналистских расследований.

Но хочу подчеркнуть, что следственно-оперативная группа Агентства по финансовому мониторингу установила, что Козачков никак не связан с деятельностью так называемой организованной преступной группировки Елдоса Коспаева. Обвинения в пособничестве рейдерству сняты. Уголовное дело по статьям 249 и 262 Уголовного кодекса в отношении Михаила прекращено по реабилитирующим основаниям", - говорится в сообщении адвоката.

Напомним, Козачков был задержан в декабре прошлого года по делу ОПГ, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории Алматы и Алматинской области. Журналист подозревался в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика