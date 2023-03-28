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8 лет лишения свободы для Кайрата Боранбаева запросила прокурор

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:09
8 лет лишения свободы для Кайрата Боранбаева запросила прокурор
Кайрат Боранбаев. Фото с официального сайта ФК "Кайрат"
В суде прокурор Айжан Аймаганова запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы, передает Tengrinews.kz.

Аймаганова попросила суд признать Боранбаева виновным и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, в марте прошлого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Кайрата Боранбаева по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. 17 марта в столичном суде сообщили, что Кайрат Боранбаев взят под стражу.

Суд над Боранбаевым начался 30 декабря 2022 года. Обвинение, помимо Боранбаева, предъявлено его доверенному лицу Роману Наханову, экс-управляющему директору АО "НК "КазМунайГаз" Ибулле Серді (объявлен в розыск в июне) и экс-заместителю председателя правления АО "НК QazaqGaz" Жанузаку Тайыру.

Позже дело экс-директора КМГ Серді выделили в отдельное производство.

По версии обвинения, эти люди с 1 июля 2019 года по 11 февраля 2020 года совершили сделки между ТОО "АзияГазЧунджа" и QazaqGaz о поставке в адрес последнего товарного газа в объеме 2,26 миллиона кубометров по завышенной стоимости на общую сумму 141 миллиард 681 миллион 676 тысяч тенге.


Источник: tengrinews.kz
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