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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Камеры на платных дорогах начнут фиксировать скорость

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:40
Камеры на платных дорогах начнут фиксировать скорость
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Камеры, установленные на платных участках автодорог республиканского значения, собираются использовать и для фиксации скоростного режима. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал зампред Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Амангельды Беков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказал Беков, сегодня в стране насчитывается 2200 километров платных автодорог, на которых для обеспечения сбора средств установлены специальные камеры.

"Теперь мы планируем эти камеры использовать для измерения скорости. Хотим их соединить (с системой МВД – прим.), и они будут передавать скоростной режим движущихся автомобилей", - рассказал чиновник.

По словам Бекова, на сегодняшний день камеры уже регистрируют превышение скорости на трассе Астана - Боровое и водителям приходят штрафы. До 2030 года планируется сделать платными 11 тысяч километров республиканских автодорог, нарушения скорости на которых будут фиксироваться в автоматическом режиме.


Источник: tengrinews.kz
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