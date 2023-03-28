Камеры на платных дорогах начнут фиксировать скорость

Камеры, установленные на платных участках автодорог республиканского значения, собираются использовать и для фиксации скоростного режима. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал зампред Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Амангельды Беков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказал Беков, сегодня в стране насчитывается 2200 километров платных автодорог, на которых для обеспечения сбора средств установлены специальные камеры.
"Теперь мы планируем эти камеры использовать для измерения скорости. Хотим их соединить (с системой МВД – прим.), и они будут передавать скоростной режим движущихся автомобилей", - рассказал чиновник.
По словам Бекова, на сегодняшний день камеры уже регистрируют превышение скорости на трассе Астана - Боровое и водителям приходят штрафы. До 2030 года планируется сделать платными 11 тысяч километров республиканских автодорог, нарушения скорости на которых будут фиксироваться в автоматическом режиме.
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