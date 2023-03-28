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В Казахстане утвердили стандарт оказания медицинской помощи в школах

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 17:26
В Казахстане утвердили стандарт оказания медицинской помощи в школах
Иллюстративное фото
Министр здравоохранения приказом от 14 марта 2023 года утвердил стандарт оказания медицинской помощи в организациях среднего образования, который вводится в действие с 27 марта 2023 года, сообщает zakon.kz.

Так, основными задачами и направлениями деятельности организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи в школах являются:

- проведение профилактических медицинских осмотров;
-организация оздоровительных мероприятий по результатам профилактических медицинских осмотров;
- профилактика поведенческих рисков, связанных с употреблением психоактивных веществ;
- проведение вакцинации;
- организация и проведение обучающих семинаров, тренингов и лекций по профилактике заболеваний, пропаганде и формированию здорового образа жизни среди обучающихся, оказанию первой помощи;
-вовлечение законных представителей обучающихся и педагогов в охрану здоровья, обучающихся с проведением образовательных и разъяснительных мероприятий;
-оказание первой помощи при неотложных состояниях до прибытия медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь.

Предусматривается, что медицинская помощь школьникам в медицинском пункте оказывается медсестрой (медицинским братом) расширенной практики, медицинской сестрой общей практики, медицинской сестрой участковой, медицинской сестрой специализированной, либо медицинской сестрой по специальности «Сестринское дело в школьной медицине».

Кроме того, поликлиника должна определить координатора-врача по оказанию медицинской помощи в школе по специальности «Педиатрия» или «Общая врачебная практика».

При этом плановая диспансеризация, лечение или медицинская реабилитация по заболеванию обучающихся осуществляется врачами общей практики, участковыми педиатрами, профильными специалистами, фельдшерами и медицинскими сестрами организации ПМСП, к которой они прикреплены.

Врач, координирующий оказание медицинской помощи в школе, осуществляет следующие функции:

-планирует мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
-формирует график проведения профилактических медицинских осмотров и обеспечивает его реализацию;
-принимает участие в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся;
-осуществляет контроль своевременной диспансеризации по результатам профилактических медицинских осмотров;
-по результатам профилактических медицинских осмотров определяет обучающихся 1 и 2 групп здоровья в основную группу физической культуры, обучающихся 3 и 4 групп здоровья в
-специальную медицинскую группу физической культуры;
-формирует список обучающихся, определенных в специальную медицинскую группу физической культуры и предоставляет в организацию среднего образования.

Постоянное присутствие врача в медицинском пункте организации среднего образования не требуется, за исключением случаев проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся, разъяснительной работы с обучающимися и их законными представителями.

Медсестра осуществляет следующие функции:

-составляет список целевых групп обучающихся для проведения профилактических медицинских осмотров;
-обеспечивает плановое, сезонное или по эпидемическим показаниям проведение вакцинации подлежащего контингента обучающихся, с последующим наблюдением привитых после получения информированного согласия родителей (законных представителей) оучеников;
-оказывает неотложную медицинскую помощь обучающимся, педагогическому и техническому персоналу в случаях внезапных острых заболеваний и состояний, обострении хронических заболеваний, не представляющих явную угрозу жизни пациента, травм (неотложная доврачебная помощь, направление в медицинскую организацию по месту прикрепления, вызов бригады скорой медицинской помощи);
-совместно со специалистом здорового образа жизни организации ПМСП осуществляет мероприятия по пропаганде и формированию здорового образа жизни;
-совместно с психологами и социальными педагогами организаций среднего образования, принимает участие в работе по охране психического здоровья, профилактику суицидального поведения и зависимостей, вызванных потреблением табачных изделий, немедицинским употреблением психоактивных веществ, а также патологическим влечением к азартным играм;
-обеспечивает контроль рассаживания обучающихся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования».

Как отмечается, при наличии экстренных показаний или угрозы жизни обучающихся неотложная медицинская помощь оказывается без согласия родителей (законных представителей) с последующим обязательным информированием родителей об оказанной медпомощи.

Стандарт также определяет минимальные штатные нормативы организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь.

Так, минимальные штатные нормативы врачей, координирующих оказание медицинской помощи в школах, формируются из расчета 1 штатная единица на 2000 обучающихся, обслуживаемых организацией ПМСП.

Минимальные штатные нормативы медсестер формируются из расчета 1 штатная единица на 700 обучающихся, но не менее 2 штатных единиц в организациях среднего образования с двух и трехсменным режимом обучения, и не более 4 штатных единиц в организациях среднего образования с количеством обучающихся свыше 2800.

Предусматривается, что руководитель организации ПМСП обеспечивает замещение временно отсутствующего основного работника медицинского пункта другим медицинским работником.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2023 года.


Источник: alau.kz
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