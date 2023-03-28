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Не ратифицированное Казахстаном соглашение вступило в силу в ОДКБ

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 17:34
Не ратифицированное Казахстаном соглашение вступило в силу в ОДКБ
Источник фото: Пресс-служба ОДКБ
Не ратифицированное Казахстаном соглашение вступило в силу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент агентства.

«Вступило в силу Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое было подписано членами Совета коллективной безопасности ОДКБ в городе Душанбе 16 сентября 2021 года», – сообщила пресс-служба ОДКБ в понедельник.

Таким образом, страны договорились сотрудничать на уровне компетентных органов: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) – по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

Международный договор ратифицирован в Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане и России. Документ вступил в силу для указанных государств 24 марта 2023 года.


Источник: kaztag.kz
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