Не ратифицированное Казахстаном соглашение вступило в силу в ОДКБ

Не ратифицированное Казахстаном соглашение вступило в силу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент агентства.



«Вступило в силу Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое было подписано членами Совета коллективной безопасности ОДКБ в городе Душанбе 16 сентября 2021 года», – сообщила пресс-служба ОДКБ в понедельник.



Таким образом, страны договорились сотрудничать на уровне компетентных органов: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) – по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.



Международный договор ратифицирован в Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане и России. Документ вступил в силу для указанных государств 24 марта 2023 года.