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Почему в Жезказгане и Сатпаеве так много экстремистов, рассказал сенатор

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:57
Почему в Жезказгане и Сатпаеве так много экстремистов, рассказал сенатор
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Сенатор Советбек Медебаев рассказал, почему Жезказган и Сатпаев являются очагом распространения радикализма и экстремизма в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сенатор Советбек Медебаев поднял вопрос о том, почему именно из городов Жезказган и Сатпаев многие радикальные экстремисты принимали участие в экстремистской деятельности в Сирии.

"Почему это произошло? Потому что единственная исправительная колония на территории бывшей Карагандинской области находится в городе Жезказгане. Туда поселили или посадили радикальных террористов и экстремистов. Туда переезжали жить их родственники, заманивали других молодых людей. Из городов Сатпаев и Жезказган около 50 человек каким-то образом в один год уехали в Сирию", - заявил сенатор.

Он назвал большой ошибкой переселение всех экстремистов в один город.

"Нельзя ли было их отдельно поселить вне черты города? Сейчас нужно, чтобы правоохранительные органы проработали этот вопрос, поскольку в этих городах сейчас живут родственники тех террористов, которые сидят в этой колонии", - указал сенатор.

Председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат Ешмагамбетов признал существование такой практики.

"Да, действительно, раньше такая практика существовала. В Жезказгане существует одно учреждение смешанной безопасности камерного типа, где были сосредоточены ранее, порядка 10 лет назад, лица, осужденные за террористические и экстремистские преступления. Да, это повлекло в итоге радикализацию через какие-либо социальные связи местного населения. В настоящее время такие лица в одном учреждении не находятся", - заключил генерал-майор юстиции.

Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Мейрам Аюбаев также ответил на вопрос о том, сохраняется ли проблема радикализации от родственников.

"В свое время в Жезказгане было построено учреждение смешанной безопасности камерного типа. В 2008-2009 годах в этом учреждении начали отдельно содержать осужденных за экстремистские и террористические преступления. Туда прибыли осужденные, туда же начали приезжать их родственники. Основная категория родственников также были приверженцами экстремистской идеологии деструктивного направления. Была проведена соответствующая работа, и когда в Сирии были задержаны граждане Казахстана, большинство из них были жителями Жезказгана. То есть, среди населения это начало распространяться именно после прибытия родственников", - рассказал он.


Источник: tengrinews.kz
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