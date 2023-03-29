Перцовый баллончик распылили в школе Алматы: 3 ученика попали в больницу

В акимате Алматы сообщили о состоянии учеников, пострадавших от действий девятиклассника, который распылил перцовый баллончик в школьном туалете, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По данному факту после происшествия незамедлительно прибыла скорая помощь, оказали первую помощь детям. Сейчас трое школьников госпитализированы в токсикологическое отделение, где получают лечение. Остальные ученики в госпитализации не нуждались - их с родителями отпустили домой", - рассказали в акимате.



В школе будет проведена проверка безопасности.



Напомним, что в Алматы ученик 9-го класса распылил перцовый баллончик в туалете школы №96.