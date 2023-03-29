Кому могут продать Bereke Bank, рассказала Абылкасымова

Казахстанский Bereke Bank (бывший "Сбербанк Казахстан") намерены продать. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах Парламента председатель агентства сообщила, что холдинг "Байтерек" будет искать инвесторов для покупки акций Bereke Bank.



"Ситуация такая - 8 марта мы его вывели из SDN-листа (Specially Designated Nationals List. - Прим.). Сейчас у него хорошие показатели, достаточность капитала уже 10 процентов. Теперь "Байтерек", который является акционером банка, начнет работу по поиску инвесторов для продажи акции Bereke Bank", - сообщила Мадина Абылкасымова.



Она подчеркнула, что для Bereke Bank не использовались бюджетные средства, а прежде всего средства самого банка.



"Бюджетные средства, ни копейки не использовались для приобретения Bereke Bank и госпомощь также не оказывалась", - отметила председатель АРРФР.



По словам Мадины Абылкасымовой, потенциальных покупателей еще нет, так как работа по поиску только начинается.



Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов США исключило Bereke Bank из санкционного списка SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). OFAC публикует специальный черный список лиц (SDN), в котором перечислены люди, организации и судна, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом.