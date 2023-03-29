Названы казахстанские банки, получившие помощь от государства

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова перечислила казахстанские банки, которые получили государственную помощь, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В настоящее время есть шесть банков, которые участвовали в программе финансовой устойчивости. Эта программа была утверждена Нацбанком в 2017 году. Тогда были выявлены у них очень большие убытки, большой уровень стрессовых активов на балансе банков", - рассказала Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента.



Она пояснила: чтобы создать провизии по этим проблемным займам и декапитализировать эти банки, была принята эта программа финансовой устойчивости. Со стороны Нацбанка были выделены субординированные облигации. Треть должна была быть докапитализирована акционерами.



"Эти облигации сейчас сохраняются на балансе этих банков: "Евразийский банк", "Банк Центркредит", "Нурбанк", "Банк РБК", "АТФ Банк" и "Цесна Банк", которые были объединены с банком Jusan. Кроме того, средства господдержки сохраняются на балансе у Halyk Bank в результате сделки, которая произошла по приобретению "Казкоммерцбанка", - пояснила Абылкасымова.



Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют запретить банкам выплачивать дивиденды, если для их финансовой устойчивости или оздоровления использованы государственные средства.