Отпечатки пальцев появятся в паспортах казахстанцев

МВД РК разработало новые Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа, сообщает Zakon.kz.



Так, говорится, что документы, удостоверяющие личность являются собственностью государства и содержат следующие данные:



- фамилию, имя, отчество (при его наличии);

- дату и место рождения;

- пол;

- национальную принадлежность - по желанию владельца;

- гражданство;

- фотографию;

- наименование органа, выдавшего документ;

- дату выдачи, номер документа, срок действия;

- подпись владельца документов;

- индивидуальный идентификационный номер;

- отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12-ти до 16-ти лет в случаях, установленных законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".



При этом подтверждение постоянной регистрации документируемых лиц (достигших 14 лет), независимо от причины оформления документов, удостоверяющих личность, уполномоченный орган получает посредством информационных систем.



Паспорт гражданина РК и удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным госорганом в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, за исключением паспортов гражданина, оформленных в загранучреждениях РК, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.



Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.



Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета документируемого лица в срок не позднее 17-ти рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа и вручается лично владельцу или его законному представителю.



При этом указывается, что документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые в уполномоченный орган посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.



Предусматривается, что получить паспорт гражданина РК и удостоверение личности можно в ускоренном порядке в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до одного рабочего дня, в областных центрах – до трех рабочих дней, в районах и городах областей - до семи рабочих дней.



По желанию граждан документы, удостоверяющие личность, также выдаются в ускоренном порядке до трех рабочих дней (в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте) и до пяти рабочих дней (в областных центрах) со дня оформления.



Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.



Для оформления паспорта гражданина РК заявитель лично представляет:



- документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы);

- две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);



А также один из следующих документов:



- свидетельство о рождении (при получении паспорта до 16 лет);

- паспорт гражданина РК (при обмене паспорта);

- удостоверение личности гражданина РК (при получении паспорта впервые по достижению 16-летнего возраста);

- справку о приеме в гражданство РК установленной формы, выдаваемую органами внутренних дел (при получении паспорта в связи с принятием в гражданство РК);

- свидетельство на возвращение, выдаваемое загранучреждениями РК (при утрате паспорта гражданина РК временно находившимся за рубежом).



Паспорт гражданина РК оформляется уполномоченным государственным органом с использованием информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН), а также на бланках формуляров.



Через загранучреждения РК паспорт оформляется:



- постоянно проживающим за пределами республики;

- получающим образование в учебных заведениях, расположенных на территории иностранных государств;

- работающим в иностранных государствах по трудовому договору;

- несовершеннолетним, в случае их рождения за пределами РК;

- членам семьи указанных лиц, проживающим вместе с ними;

- являющимся членами семьи иностранца, проживающего за пределами РК;

- родственникам персонала дипломатической службы, проживающим вместе с персоналом дипломатической службы за рубежом;

- лицам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом (престарелые), и лицам, имеющим нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающим их жизнедеятельность, а также лицам, осуществляющим уход за близкими родственниками, не способными к самообслуживанию;

- задержанным или содержащимся под стражей, арестом, а также отбывающим наказание в пенитенциарных учреждениях на территории иностранного государства.



Предусматривается, что паспорт гражданина РК заполняется на казахском языке или по желанию владельца на русском языке, а также на английском языке.



Получить паспорт гражданина РК можно желанию независимо от возраста как на территории Казахстана, так и за его пределами.



Срок действия паспорта гражданина РК – десять лет.



Удостоверение личности оформляется гражданам РК с 16-летнего возраста также на 10 лет.