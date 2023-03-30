В Южной Корее начали увольнять казахстанцев

Казахстанцы сообщают, что их массово увольняют с заводов в Южной Корее, передает корреспондент Tengrinews.kz. Такая информация появилась на странице @korea_komek в Instagram, который специализируется на помощи нашим гражданам, находящимся в этой азиатской стране.
По сообщению паблика, после инцидента с двумя казахстанцами, которые пытались сбежать из аэропорта Инчхона, только за двое суток 23 наших соотечественника были уволены из-за казахстанского гражданства.
"Судя по всему, это ответная реакция корейской стороны на нашумевший побег с территории аэропорта. Как известно, ранее им отказали во въезде в страну из-за ошибки в документах. Ожидая обратный рейс, они перелезли через забор высотой 3,5 метра близ взлетно-посадочной полосы и сбежали.
Уроженцы Туркестанской области сознались в содеянном и рассказали, что прилетели на заработки для содержания своих семей. Одного из них должны депортировать домой. Второй проведет три месяца в южнокорейской тюрьме. По законам этой страны ему грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В другом посте сообщается, что в одной из провинции Южной Кореи 38 казахстанцев, которые работали на одном заводе, были якобы арестованы.
Стоит отметить, что официальной информации от корейских и казахстанских властей по данным заявлениям пока нет.
Напомним, 28 марта двое депортированных граждан Казахстана бросились в бега в Южной Корее. Пользователи сети сообщили, что двое казахстанцев в возрасте 21 и 18 лет, ожидая рейс для депортации, перелезли через забор возле взлетно-посадочной полосы аэропорта Инчхон около 4:20 утра в воскресенье и убежали.
Позже один из казахстанцев был задержан местной полицией. За поимку второго сбежавшего казахстанца в Южной Корее предложили вознаграждение в 30 миллионов вон (более 10 миллионов тенге).
Как выяснилось, казахстанец Нарзуллаев Умиджан был арестован правоохранительными органами во время зарядки своего телефона в магазине, расположенном в Тэджоне. Между тем второй гражданин Казахстана, который был в розыске, через 3 дня после побега добровольно сдался иммиграционной службе Сеула.
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