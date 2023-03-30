Новые правила регистрации граждан планируют принять в Казахстане

Министерство внутренних дел вынесло на публичные обсуждения правила регистрации населения республики. Сообщается, что документ разработан в целях децентрализации полномочий между уровнями госуправления, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Согласно документу, регистрация казахстанцев по месту жительства, постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) осуществляются в жилых домах, квартирах, дачных строениях, садоводческих товариществах, кооперативах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.



Регистрации по месту жительства, постановке на учет (регистрации) по месту временного пребывания (проживания) подлежат:



- граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее территории и переселяющиеся внутри государства в целях постоянного или временного проживания, а также прибывшие на постоянное место жительство либо временное проживание из-за границы;



- иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан.



Лица, подлежащие регистрации, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства или временного пребывания (проживания) представляют в уполномоченный орган следующие документы:



- документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет – свидетельство о рождении);



- документ, удостоверяющий личность собственника жилища либо поверенного лица (при этом требуется их присутствие), и письменное согласие собственника жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица по форме, установленной уполномоченным органом. При регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей, это должно быть ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации.



Регистрация по месту жительства является постоянной. Постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) является временной. Временная регистрация осуществляется на срок от одного месяца до года.



Дети, не достигшие 16-летнего возраста, граждане, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающим их жизнедеятельность, находящиеся в лечебных учреждениях, а также лица, работающие вахтовым методом, не подлежат учету (регистрации) по месту временного пребывания (проживания).