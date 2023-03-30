«Простыл и выпил»: акима в Павлодарской области застали пьяным на работе

Бауыржана Бозтаева, акима села имени Алькея Маргулана в Павлодарской области застали пьяным на рабочем месте, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на рavlodarnews.kz.
Информация о нахождении Бауыржана Бозтаева на работе в нетрезвом состоянии поступила на телефон доверия председателя Агентства по делам госслужбы от жителя села. На проверку выехал уполномоченный по этике. Слова сельчанина подтвердило также медицинское освидетельствование.
В свое оправдание Бауыржан Бозтаев пояснил, что был избран акимом прямым голосованием и должность занимает с 30 января 2023 года. Дисциплинарных взысканий в период работы на руководящих должностях и в госслужбе не имел.
«Данный факт подтверждаю. 15 марта на село пошла вода, с обеда до ночи занимались ее отводом. Я сильно простыл и выпил. Глубоко сожалею о содеянном. Прошу предоставить мне возможность еще один раз доказать вам и жителям своего села, что достоин быть на этом месте», - заявил чиновник.
В защиту Бауыржана Бозтаева было предоставлено обращение от жителей, где они просили принять более мягкое решение в отношении своего акима. Однако это не убедило членов совета по этике. Они сочли нахождение госслужащего на рабочем месте в нетрезвом состоянии грубейшим нарушением законодательства. Единогласно было принято решение рекомендовать акиму Экибастуза уволить Бауыржана Бозтаева.
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