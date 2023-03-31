Кайрату Боранбаеву вынесли приговор

Астана. 31 марта. КазТАГ – Олигарх Кайрат Боранбаев приговорен к восьми годам заключения, передает корреспондент агентства.
Приговор в отношении бывшего свата семейства Назарбаевых в пятницу вынес Сарыаркинский районный суд №2 Астаны – помимо лишения свободы суд постановил конфисковать имущество Боранбаева. Он признан виновным в хищении Т14,5 млрд при перепродаже газа.
Напомним, Боранбаев, как сообщил источник КазТАГ 15 марта, был задержан в Алматы сотрудниками центрального аппарата АФМ. 16 марта Боранбаев был доставлен в Астану. 17 марта стало известно о возможных земельных махинациях со стороны экс-акима Алматы и бывшего первого заместителя председателя партии Nur Otan (ныне – Amanat) Бауыржана Байбека и Боранбаева. В тот же день задержание Боранбаева подтвердилось официально.
Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой
14 апреля КазТАГ сообщал, что в Алматы суд санкционировал арест директора ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева. AlanParking – это оператор платных парковок, который контролируется ТОО «RR2», конечным владельцем которого является Боранбаев. 18 апреля был арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марат Принбеков. «Алматы спецтехпаркинг сервис» тоже связывают с Боранбаевым. 25 апреля стало известно, что бывшие под контролем фирм Боранбаева платные парковки Алматы вернули государству.
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