Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 01 Апреля
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.71 KZT
  • €1 = 491.64 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Кайрату Боранбаеву вынесли приговор

Просмотров:1113 Опубликовано: Вчера, 18:12
Кайрату Боранбаеву вынесли приговор
Фото из открытых источников
Астана. 31 марта. КазТАГ – Олигарх Кайрат Боранбаев приговорен к восьми годам заключения, передает корреспондент агентства.

Приговор в отношении бывшего свата семейства Назарбаевых в пятницу вынес Сарыаркинский районный суд №2 Астаны – помимо лишения свободы суд постановил конфисковать имущество Боранбаева. Он признан виновным в хищении Т14,5 млрд при перепродаже газа.

Напомним, Боранбаев, как сообщил источник КазТАГ 15 марта, был задержан в Алматы сотрудниками центрального аппарата АФМ. 16 марта Боранбаев был доставлен в Астану. 17 марта стало известно о возможных земельных махинациях со стороны экс-акима Алматы и бывшего первого заместителя председателя партии Nur Otan (ныне – Amanat) Бауыржана Байбека и Боранбаева. В тот же день задержание Боранбаева подтвердилось официально.

Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой

14 апреля КазТАГ сообщал, что в Алматы суд санкционировал арест директора ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева. AlanParking – это оператор платных парковок, который контролируется ТОО «RR2», конечным владельцем которого является Боранбаев. 18 апреля был арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марат Принбеков. «Алматы спецтехпаркинг сервис» тоже связывают с Боранбаевым. 25 апреля стало известно, что бывшие под контролем фирм Боранбаева платные парковки Алматы вернули государству.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика