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На сообщения о массовом увольнении казахстанцев в Корее ответили в МИД

Просмотров:400 Опубликовано: Вчера, 19:45
На сообщения о массовом увольнении казахстанцев в Корее ответили в МИД
Фото из открытых источников
В Министерстве иностранных дел прокомментировали сообщения о массовом увольнении казахстанцев с заводов в Южной Корее, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров отметил, что информация о том, что в Южной Корее якобы увольняют казахстанцев, не соответствует действительности.

"Она была опубликована в одном из пабликов в соцсетях, а блогер, который ведет эту страничку, не смог объяснить происхождение этой "новости". К сожалению, некоторые казахстанские СМИ опубликовали данную информацию, даже не перепроверив ее. Просим основываться на официальной информации МИД и не создавать ненужный ажиотаж", - подчеркнул Смадияров.

Напомним, 28 марта двое депортированных граждан Казахстана бросились в бега в Южной Корее. Пользователи сети сообщили, что двое казахстанцев в возрасте 21 и 18 лет, ожидая рейс для депортации, перелезли через забор возле взлетно-посадочной полосы аэропорта Инчхон около 04:20 утра в воскресенье и убежали.

Позже один из них был задержан местной полицией. За поимку второго сбежавшего казахстанца в Южной Корее предложили вознаграждение в 30 миллионов вон (более 10 миллионов тенге).

Как выяснилось, казахстанец Нарзуллаев Умиджан был арестован правоохранительными органами во время зарядки своего телефона в магазине, расположенном в Тэджоне. Между тем второй гражданин Казахстана, который был в розыске, через 3 дня после побега добровольно сдался иммиграционной службе Сеула.


Источник: Tengrinews.kz
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