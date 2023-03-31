«Пообещать и не выполнить – лозунг чиновников»: как льготное автокредитование оказалось фикцией

Аттракцион неслыханной «щедрости» от фонда развития промышленности в этом месяце отменился. Хотя чиновники чуть ли не клялись открывать прием заявок на льготное автокредитование каждый месяц. При этом предоставить ожидающему народу хоть какое-то объяснение они не удосужились, решили действовать по традиции – то бишь отмалчиваться. Почему же их обещания оказались пустым звуком – заемщики не возвращают деньги или платформа снова оказалась не готова к «голодным играм», разберем в материале Azattyq Rýhy
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После того, как в феврале казахстанцы за 18 секунд разобрали льготные автокредиты, чиновники буквально божились, что будут открывать этот ящик Пандоры каждый месяц. Даже прикинули, что в марте около сотни человек смогут стать счастливыми обладателями новеньких авто «Made in Kazakhstan». Однако ни машин, ни открытия платформы, ни ответов на свои вопросы люди не получили.
«Пообещать и не выполнить – это лозунг по жизни у наших чиновников. Это всегда было и причем долгое время. Нужно отметить, что последующее финансирование идет по револьверной системе. То есть вносят платежи предыдущие заемщики, набирается какая-то сумма, обрабатывается и распределяется на следующих желающих. Может быть не собрали деньги, может быть не успели обработать, может банки второго уровня не отработали так, как надо. Сложно сказать, потому что в кухню всей этой системы нас не пускают и информации от них нет», - говорит председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.
Людям не остается ничего, кроме как ждать апреля – может хоть в следующем месяце эта лотерея вновь откроется. Но и тогда произойдет ровно то же, что было в феврале – миллионы страждущих снова «обрушат» платформу по приему заявок.
«Произойдет все то же самое, потому как никакого другого механизма не было предложено. Кардинального изменения этой системы не предвидится. Хотя, на мой взгляд, проще было бы устроить лотерею по примеру грин-карты. Там на 50 тысяч виз в США миллион желающих. Здесь точно так же – на сто несчастных кредитов 25 тысяч желающих. И, на мой взгляд, справедливее было бы просто разыгрывать. Вот зарегистрировали 25 тысяч желающих и методом открытого розыгрыша со слепой рукой судьбы выбирать номера – это нормально. По принципу лотереи, а не того, что за несколько минут до открытия сайта несколько миллионов людей пытаются что-то вбить и сайт завис. Это неправильно и так нельзя делать», - убежден наш собеседник.
Эксперт считает программу провальной. Ведь когда 99,9 желающих остаются не у дел, то нужно судить о правильности, необходимости и успешности этой программы. Машины получил мизерный процент людей, влияние на рынок – такое же. Единственные, кто в выигрыше от этого ажиотажа – так называемые «автопроизводители».
«Причем им гарантировано, что по любым ценам, какие бы они не выставили на фоне дефицита, у них заберут эти автомобили. Даже если они цену поставят выше рыночной, у них автомобили заберут, потому что это льготный кредит для покупателя. А это совершенно не рыночный механизм. Ну, и, плюс это где-то выгодно банкам второго уровня за счет каких-то процентов», - констатирует Эдуард Эдоков.
Для авторынка от этой суеты вокруг кредитования нет никакого «выхлопа». В год в Казахстане продается около ста с лишним тысяч новых машин. А если приплюсовать сюда и рынок подержанных автомобилей в 500-700 тысяч, то в общей сложности покупается и продается около 800 тысяч автомобилей, говорит спикер.
«И вот на эти 800 тысяч желающих купить автомобиль приходится сто автомобилей в месяц. Даже если это будет 1000 автомобилей в год или 7 тысяч, это не сделает погоду. И что эти 1000 автомобилей по льготке – они никаким образом на рынок не влияют. Поэтому я считаю, что программа льготного кредитования изначально была провальной. Она не дала никакого серьезного эффекта. Казахстанцы не пересели на новые автомобили массово», - подчеркивает он.
У основной массы казахстанцев эта программа вызывает лишь недоумение, обиду и злость. Эксперт и вовсе сравнивает ее с киданием кости в толпу. Но в особенности возмущены те, кто ввозил машины в страну по старым утилизационным сборам.
«Деньги с нас на эту программу были выделены – они были сняты с казахстанцев, в течение 6 лет завозивших автомобили, которые были обложены дикими утилизационными сборами. Которые сами по себе нерелевантные и несоразмерны, и никто потом вашу машину утилизировать не будет, но деньги с вас взяли огромные. Эти деньги по-хорошему надо было бы вернуть всем, потому что, как выяснилось, вся эта программа была большой аферой, и руководители этой программы сейчас присели, ведутся уголовные дела.
Так вот, за шесть лет действия этой утилизационной программы из наших с вами карманов вытащили полтора миллиарда долларов. На эти деньги можно было построить два автозавода или один супернавороченный завод, который бы производил 100 тысяч автомобилей в год. Но эти деньги разошлись по каким-то карманам и сто миллиардов тенге, выделенных на автокредитование, – такая подачка была кинута, чтобы народ не возмущался, что у него украли много денег. Вот вам жалкая подачка и деритесь за нее 18 секунд», - подчеркнул Эдуард Эдоков.
Сколько же секунд продлится следующая «битва» за автокредиты и состоится ли она вообще, остается лишь догадываться. Но ясно одно – верить чиновникам на слово нельзя.
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