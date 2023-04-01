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В Казахстане исчезнут стационарные телефоны?

Просмотров:1563 Опубликовано: Сегодня, 09:02
В Казахстане исчезнут стационарные телефоны?
Иллюстративное фото
Стало известно, что в Казахстане почти половина домохозяйств до сих пор использует стационарные телефоны, однако их доля стремительно снижается, передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

"В 2022 году доля домашних хозяйств, подключенных к фиксированным телефонным линиям, составила 46,7%. Такие данные приводит БНС АСПиР РК. Показатель стабильно снижается все последние годы. Например, 10 лет назад стационарный телефон был в 9 из 10 домохозяйств. Это, кстати, говорит о том, что половина из тех, у кого тогда был телефон, от него впоследствии отказались.

Примечательно, что доля пользователей стационарного телефона является наиболее высокой в регионах с самым "старым" населением: в Костанайской (69,4%), Акмолинской (67,4%) и Северо-Казахстанской (64%) областях. А в Туркестанской и Мангистауской областях телефон есть лишь у 1 из 10 семей", - отмечено в сообщении.

Между тем становится меньше и самих фиксированных телефонных линий. За 10 лет их количество сократилось с 3,7 млн до 2,8 млн единиц.


Источник: inbusiness.kz
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