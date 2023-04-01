Пять лет колонии дали водителю за смерть восьми человек в Актюбинской области

В Актюбинской области состоялся суд над пенсионером, который стал причиной массового ДТП, передает «Голос народа» со ссылкой на Мой город.
Авария произошла в ноябре прошлого года. 67-летний водитель за рулем ВАЗ-21140, при въезде на трассу Актобе-Астрахань нарушил ПДД, не обратил внимание на едущую по главной дороге машину Lada Largus и столкнулся с ней. От этого Lada непроизвольно изменила направление в противоположную сторону и столкнулась с автомашиной Kia Sorento.
От удара пять человек погибли на месте происшествия. Еще трое скончались в районной больнице.
Как выяснилось позже, в одной машин находились сотрудники департамента экологии, они ехали в командировку в Темирский район. Их доставили в больницу. 65-летний водитель этой машины пострадал сильнее всего, он получил множественные травмы, находился в коме, позже скончался.
Второй автомобиль принадлежала жителю Темирского района, который занимался частным извозом. В аварии погиб он сам и шесть его пассажиров, среди них две семейные пары. У одной пары остались трое детей, один из них имеет инвалидность, у второй – двое детей.
Обвиняемый свою вину признал полностью. Суд учел его раскаяние, полное возмещение потерпевшим материального и морального вреда, а также то, что он страдает онкозаболеванием и является инвалидом третьей группы. Водителя приговорили к пяти годам колонии, лишили права управлять авто на семь лет. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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