СМИ: Серик Кудебаев сбежал из страны до приговора

Экс-начальник ДП Алматы и Жетысу Серик Кудебаев, которого судят по январским событиям, сбежал из страны до приговора, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КазТАГ.
По информации Telegram-канала Nege.kz, бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев, которого судят по январским событиям, сбежал из страны.
«Приговор по нему должны были огласить еще больше месяца назад, но суд почему-то все время откладывал. А Кудебаев, притворяясь на болезнь сердца, прилег в больницу», — говорится в сообщении.
Как рассказал изданию источник, возможно таким образом готовился побег Кудебаеву, так как по истечению срока подписки о невыезде он мог беспрепятственно пересечь границу с Кыргызстаном, оттуда в Узбекистан, а там на чартере улететь на Северный Кипр, с которым у Казахстана нет соглашения об экстрадиции.
«Возможно, Кудебаев сейчас уже чай там пьет на вилле с Бауржаном Байбеком, который тоже может там сейчас проживать. В Астане по этому поводу началась истерика и кому-то придется отвечать за побег Кудебаева», — отметили в публикации.
Напомним, 13 мая 2022 года Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. Генеральная прокуратура сообщила, что силовики в ходе январских событий были деморализованы из-за слабости своего руководства. В качестве примера в надзорном органе привели ситуацию, когда Кудебаев покинул здание полиции на фоне беспорядков в Талдыкоргане.
Суд над Кудебаевым начался 5 января. Сторона обвинения просит приговорить его к девяти годам заключения.
10 марта стало известно, что Кудебаев был госпитализирован незадолго до оглашения решения суда по его делу, поэтому заседание было перенесено.
27 марта стало известно, что суд над Кудебаевым отложили в четвертый раз.
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