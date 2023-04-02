Опубликованы новые возможные ставки проезда по БАКАД

На сайте НПА опубликованы новые ставки проезда по БАКАД в Алматы, передает Tengrinews.kz.
На сайте НПА опубликован приказ об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения "Большая Алматинская Кольцевая автомобильная дорога" (БАКАД) на платной основе.
Сообщается, что:
-легковые автомобили будут платить 0,07 МРП - 241,5 тенге; -автобусы до 16-ти пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,12 МРП - 414 тенге; -автобусы до 32-ух пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,22 МРП - 759 тенге; -автобусы от 32-ух пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонны - 0,36 МРП 1242 тенге. -грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 тонны до 15 тонны - 0,43 МРП - 1483,5 тенге; -грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонны, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 0,72 МРП - 2484 тенге.
Публичное обсуждение новых ставок продлится до 17 апреля.
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