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Назван маршрут возможного побега экс-главы ДП области Жетысу Серика Кудебаева в Турцию

Просмотров:1646 Опубликовано: Вчера, 16:06
Назван маршрут возможного побега экс-главы ДП области Жетысу Серика Кудебаева в Турцию
Серик Кудебаев
Назван маршрут возможного побега экс-главы ДП Алматы и области Жетысу Серика Кудебаева в Турцию, сообщает Ulysmedia.kz.

«Бывший высокопоставленный полицейский (Кудебаев - КазТАГ) сбежал из страны 23-24 марта. Он незаконно пересек границу с Кыргызстаном, попав в Бишкек, после чего пробрался в Турцию», - говорится в сообщении в воскресенье.

Ранее сообщалось о побеге экс-главы полиции области Жетысу Серика Кудебаева из страны.

Напомним, ранее генеральная прокуратура сообщила, что силовики в ходе январских событий были деморализованы из-за слабости своего руководства. В качестве примера в надзорном органе привели ситуацию, когда Кудебаев покинул здание полиции на фоне беспорядков в Талдыкоргане. Суд над Кудебаевым начался 5 января. Сторона обвинения просит приговорить его к девяти годам заключения. 10 марта стало известно, что Кудебаев был госпитализирован незадолго до оглашения решения суда по его делу, поэтому заседание было перенесено. 27 марта КазТАГ сообщал, что суд над Кудебаевым отложили в четвертый раз.
30 марта сообщалось, что бывшего начальника департаментов полиции (ДП) Алматы и области Жетысу Серика Кудебаева доставят в суд принудительно.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Pluto9701 (Посетители) Вчера, 16:37
Вот интересно, а как он смог дважды пересечь границы 2х государств? По каким документам или их (документы) презентовали ему органы следствия? Вопросов много да и ответы заставляют усомнится в правдивости выдвинутой версии.
 
 

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