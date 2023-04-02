В Алматы почувствовали землетрясение

В Алматинской области зарегистрировано землетрясение 2 апреля в 16.56, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 апреля в 16.56 времени зарегистрировано землетрясение.
"Эпицентр землетрясения расположен в 17 километрах на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 43.07° северной широты 76.81° восточной долготы. Глубина 10 киломтеров. Сведения об ощутимости - 2 балла", - говорится в сообщении.
В ДЧС рекомендуют 10 простых шагов при землетрясении:
1. Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ! 2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков 3. Отойдите от мебели, окна, люстры 4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен; 5. покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков) 6. Отключите воду, газ электричество 7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее) 8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев 9. Будьте готовы к повторным толчкам 10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.