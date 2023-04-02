В Алматы почувствовали землетрясение

В Алматинской области зарегистрировано землетрясение 2 апреля в 16.56, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 апреля в 16.56 времени зарегистрировано землетрясение.



"Эпицентр землетрясения расположен в 17 километрах на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6.

Координаты эпицентра 43.07° северной широты 76.81° восточной долготы. Глубина 10 киломтеров. Сведения об ощутимости - 2 балла", - говорится в сообщении.



В ДЧС рекомендуют 10 простых шагов при землетрясении:



1. Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!

2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков

3. Отойдите от мебели, окна, люстры

4. Найдите надежное крепкое укрытие:

если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;

5. покиньте помещение

(в многоэтажных домах- после прекращения толчков)

6. Отключите воду, газ электричество

7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее)

8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев

9. Будьте готовы к повторным толчкам

10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.