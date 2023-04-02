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В Алматы почувствовали землетрясение

Просмотров:567 Опубликовано: Вчера, 17:38
В Алматы почувствовали землетрясение
pixabay
В Алматинской области зарегистрировано землетрясение 2 апреля в 16.56, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 апреля в 16.56 времени зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 17 километрах на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6.
Координаты эпицентра 43.07° северной широты 76.81° восточной долготы. Глубина 10 киломтеров. Сведения об ощутимости - 2 балла", - говорится в сообщении.

В ДЧС рекомендуют 10 простых шагов при землетрясении:

1. Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков
3. Отойдите от мебели, окна, люстры
4. Найдите надежное крепкое укрытие:
если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;
5. покиньте помещение
(в многоэтажных домах- после прекращения толчков)
6. Отключите воду, газ электричество
7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее)
8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев
9. Будьте готовы к повторным толчкам
10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.


Источник: tengrinews.kz
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