Казахстан добровольно сократит добычу нефти

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу, начиная с мая 2023 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Министерства энергетики Казахстана.



По информации Минэнерго, Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки, начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+.



Данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.



Напомним, в сентябре 2022 года члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд ее государств-партнеров (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и вернуться в октябре к августовским условиям соглашения.