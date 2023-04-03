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Казахстан добровольно сократит добычу нефти

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:53
Казахстан добровольно сократит добычу нефти
Фото: gov.kz
Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу, начиная с мая 2023 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Министерства энергетики Казахстана.

По информации Минэнерго, Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки, начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+.

Данное сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.

Напомним, в сентябре 2022 года члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд ее государств-партнеров (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и вернуться в октябре к августовским условиям соглашения.


Источник: Tengrinews.kz
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