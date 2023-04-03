О снижении цен на продукты заявили в Минторговли

Министерство торговли и интеграции фиксирует снижение цен на некоторые социально значимые продукты в Казахстане. Как утверждают чиновники, цены падают уже третью неделю, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Согласно сообщению пресс-службы министерства, за минувшие три недели отмечается снижение цен на 6 видов продуктов: крупу гречневую, картофель, морковь, лук, капусту, сахар.



"За текущую неделю снизились цены на крупу гречневую на 1,3 процента, сахар – на 0,8 процента, лук - на 0,3 процента и картофель - на 0,7 процента. На этой неделе наблюдается снижение цен на масло подсолнечное на 1,1 процента в трех регионах: городе Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях", - отметил исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Минторговли и интеграции Айдар Абилдабеков.



Тенденция снижения цен продолжается и в Мангистауской области. Также чиновники говорят о положительном ценовом тренде, который им удалось зафиксировать в Западно-Казахстанской области (-0,1 процента). Как было озвучено на совещании в Минторговли, в этом регионе значительно снизились цены на лук (-2,9 процента) и сахар (-3,8 процента). Стабилизировались цены и в Северо-Казахстанской области.



Кроме этого, чиновникам министерства удалось выявить и разоблачить региональную посредническую схему, состоявшую аж из двух индивидуальных предпринимателей.



"В результате анализа электронных счетов-фактур Комитет торговли выявил посредническую схему двух индивидуальных предпринимателей, получивших льготный заем в СПК "Шымкент". Путем создания дополнительного посредничества они реализовывали продукцию по завышенной цене друг другу. В конечном счете до потребителя продукция доходила значительно дороже. Все материалы переданы в территориальные департаменты для проработки", - отметил Абилдабеков.