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Генерала Кудебаева объявили в международный розыск

Просмотров:425 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Генерала Кудебаева объявили в международный розыск
Фото из открытых источников
Экс-начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева объявили в международный розыск, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Жетысуского областного суда.

Сообщается, что при исполнении привода прокурор предоставил сведения о том, что Кудебаев покинул страну.

"На основании ходатайства прокурора, в целях предотвращения дальнейшего передвижения в другие страны подсудимого и установления его местонахождения, судьей было вынесено постановление об объявлении в международный розыск подсудимого С. Кудебаева и изменении меры пресечения на "содержание под стражей", - сообщили в суде.

На сегодняшний день в соответствии со статьей 324 УПК дело приостановлено в связи с объявлением розыска.

Ранее СМИ заявили о побеге Кудебаева за границу. Якобы он мог пересечь границу с Кыргызстаном, оттуда уехать в Узбекистан, а затем на чартере улететь на Северный Кипр.

Напомним, в начале марта Серик Кудебаев попал в больницу и не явился в суд для выступления с последним словом. Позже процесс откладывали несколько раз. Стоит отметить, что прокуроры запросили для него 9 лет колонии за "превышение власти и должностных полномочий".

В конце апреля прошлого года Серик Кудебаев был уволен с должности начальника Департамента полиции Алматинской области по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. В начале января этого года Кудебаев был предан суду.

Ранее в Мажилисе показали фильм о январских событиях, где на кадрах начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев с вооруженной охраной покидает здание департамента, которое должен был охранять.


Источник: Tengrinews.kz
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