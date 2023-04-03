Марат Ахметжанов сохранил пост главы МВД

Марат Ахметжанов сохранил пост главы Министерства внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в указе Главы государства.



Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года.



Окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Букетова.



Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности стажера, затем работал следователем прокуратуры Темиртау.



В 1993-1996 годах - старший следователь по особо важным делам специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальник отдела региональных следователей управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.



В 1996-1997 годах – начальник отдела управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальник управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.



В 1997-1998 годах - начальник управления расследования Военно-следственного департамента МВД.



В 1998-2001 годах - заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.



В 2001 году - начальник департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.



С 2003 по 2006 год - прокурор Павлодарской области.



С 2006 по 2009 год - прокурор Южно-Казахстанской области.



В 2009 -2012 годах - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.



В 2012 году - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.



С 2014 по 2016 год - руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.



С 2016 по 2021 год - заместитель генерального прокурора Казахстана.



С 16 апреля 2021 года возглавлял Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).



С 25 февраля 2022 года является министром внутренних дел Республики Казахстан.