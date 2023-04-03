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Марат Ахметжанов сохранил пост главы МВД

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 11:54
Марат Ахметжанов сохранил пост главы МВД
Марат Ахметжанов. Фото: gov.kz
Марат Ахметжанов сохранил пост главы Министерства внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в указе Главы государства.

Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года.

Окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1991 году с должности стажера, затем работал следователем прокуратуры Темиртау.

В 1993-1996 годах - старший следователь по особо важным делам специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальник отдела региональных следователей управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.

В 1996-1997 годах – начальник отдела управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальник управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.

В 1997-1998 годах - начальник управления расследования Военно-следственного департамента МВД.

В 1998-2001 годах - заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.

В 2001 году - начальник департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.

С 2003 по 2006 год - прокурор Павлодарской области.

С 2006 по 2009 год - прокурор Южно-Казахстанской области.

В 2009 -2012 годах - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

В 2012 году - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2014 по 2016 год - руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

С 2016 по 2021 год - заместитель генерального прокурора Казахстана.

С 16 апреля 2021 года возглавлял Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

С 25 февраля 2022 года является министром внутренних дел Республики Казахстан.


Источник: Tengrinews.kz
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