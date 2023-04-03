С 1 июля браки казахстанцев будут заключать сотрудники ЦОНов

С 1 июля 2023 года браки казахстанцев будут заключать сотрудники ЦОНов. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в департаменте регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции.



"Согласно статье 13 кодекса брак (супружество) заключается в регистрирующих органах либо в специально предназначенных государственных дворцах бракосочетания при личном присутствии лиц, вступающих в брак (супружество). С 1 июля текущего года регистрирующим органом РАГС определена госкорпорация (НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" - прим. корр.)", - говорится в ответе на запрос редакции.



Ранее в ведомстве пояснили, что в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности" функция по государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 июля текущего года передана в госкорпорацию "Правительство для граждан".



"Основанием для передачи функции РАГС в госкорпорацию послужили следующие факторы.

На сегодняшний день госкорпорация является единым провайдером оказания государственных услуг населению. На данном этапе госкорпорация уже сконцентрировала у себя прием и обработку услуг оформления социальных выплат, оформления документов на земельные участки, регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации залогов движимого имущества, технического обследования объектов недвижимости, регистрации юридических лиц. Учитывая изложенное, передача функции РАГС в госкорпорацию не предполагает упразднение органов РАГС, поскольку они будут расположены в госкорпорации с наделением соответствующей компетенцией", - отметили в МЮ.



Также внесены изменения по оплате услуг государственной регистрации актов гражданского состояния - то есть регистрации актов о рождении, браке и смерти.



"Согласно Закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации" от 6 февраля 2023 года в статью 182 Кодекса внесены изменения по оплате услуг государственной регистрации актов гражданского состояния (вступает в действие с 1 июля 2023 года). В связи с чем размер платы за государственную регистрацию актов гражданского состояния будет определяться уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности) по согласованию с Министерством юстиции и антимонопольным органом", - отметили в Минюсте.



При этом согласно статье 182 кодекса от платы за услуги государственной регистрации актов гражданского состояния освобождаются:



1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью, опекуны (попечители) при предъявлении подтверждающих документов – за государственную регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния;

2) государственные организации – за выдачу повторных свидетельств о рождении;

3) физические лица – за государственную регистрацию рождения ребенка и выдачу свидетельства о рождении;

4) физические лица – за государственную регистрацию смерти и за выдачу свидетельств, повторных свидетельств, справок и уведомлений о смерти;

5) физические лица – за аннулирование актов гражданского состояния;

6) физические лица – за выдачу им свидетельств при изменении, дополнении, восстановлении и исправлении записей актов гражданского состояния в связи с ошибками, допущенными при государственной регистрации актов гражданского состояния;

7) физические лица – за внесение изменений, дополнений в актовые записи о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства, усыновлением (удочерением) ребенка гражданами Республики Казахстан и выдачу повторных свидетельств о рождении в связи с усыновлением (удочерением) и установлением отцовства.