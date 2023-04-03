Нурлан Жакупов возглавил "Самрук-Казына"

Председателем правления "Самрук-Казына" назначен Нурлан Жакупов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.



Сообщается, что премьер-министр Алихан Смаилов представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" нового председателя правления – Нурлана Жакупова.



Глава правительства подчеркнул, что перед фондом стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, развитию энергетического комплекса, обеспечению инфраструктурного, транспортно-логистического и индустриального развития республики.



Кроме того, фонд должен активно поддерживать и создавать благоприятные условия для отечественных товаропроизводителей, что позволит национальной экономике укрепиться на пути устойчивого развития.



"Приоритетные направления работы и KPI каждой дочерней компании и холдинга в целом определены, понятны задачи на перспективу. Фонд является очень важным элементом в нашем государстве, управляющим большими активами. От эффективной работы фонда многое зависит, особенно крупные проекты, которые влияют на всю экономику и на дальнейшее поступательное развитие нашей страны", - сказал Алихан Смаилов, пожелав Нурлану Жакупову и всем сотрудникам фонда успехов в работе.



Премьер-министр также поблагодарил Алмасадама Саткалиева, возглавлявшего фонд последние два года, за вклад в развитие казахстанской экономики.



Жакупов Нурлан Каршагович родился 31 марта 1978 года. Кандидат экономических наук. В разные годы работал финансовым аналитиком в Евразийской промышленной ассоциации (ENRC), бизнес-менеджером в Chambishi Metals PLC (Замбия, город Китве), проектным менеджером Research, Investment and Development Ltd, аналитиком по стоимости акций компании, торгующихся на бирже, команды базовых материалов Credit Suisse.



В 2016-2017 годах работал управляющим директором по развитию и инвестициям АО "НАК "Казатомпром", в 2017-2019 годах возглавлял СПК "Астана", с 2020 года был председателем правления Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company.



Напомним, в прошлом году Президент поручил реформировать фонд "Самрук-Казына", так как, по его словам, он представляет собой громоздкую структуру. Глава государства усмотрел в деятельности фонда непрозрачность и назначение "политически значимых людей". Он отметил, что неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание приводят к возмущению общества.