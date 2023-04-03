МИД о позиции по Украине: Не пророссийская, не проамериканская, не прокитайская

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко высказался о позиции Казахстана по ситуации в Украине в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, передает Tengrinews.kz.
"Международную политику Казахстана часто называют многовекторной. Насколько это удается Казахстану в сложившейся ситуации - война между Россией и Украиной, санкции западных стран против России. Как удается Казахстану оставаться в дружественных отношениях с Россией, Китаем и Европой?", - спросила журналистка.
Роман Василенко, находящийся в Берлине с официальным визитом, ответил, что Казахстан проводит многовекторную, сбалансированную, прагматичную внешнюю политику, которая за годы независимости доказала свою безальтернативность для страны.
"Мы достаточно четко обозначили свою позицию и в данной ситуации (в ситуации российско-украинского конфликта. - Прим.). Заключается она в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины. Эта позиция понятна всем нашим партнерам. Мы четко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция - проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы", - заявил замглавы МИД.
Кроме того, он ответил на вопрос, почему от Казахстана не последовало четкого осуждения агрессии России против Украины или военных преступлений.
"Казахстан четко определил свою позицию. Она заключается в необходимости уважения территориальной целостности всех государств, включая Украину, на основе Устава ООН. Для Казахстана с населением в 20 миллионов человек, среди которых - 3,5 миллиона русских, 250 тысяч этнических украинцев, - это очень близкий конфликт, трагическая война. Поэтому Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие и внести свой вклад в урегулирование конфликта. Наш Президент уже неоднократно говорил о том, что Казахстан готов сыграть роль посредника в случае, если такая роль будет востребованной Россией и Украиной", - подчеркнул Роман Василенко.
Он добавил, что с предложением выступить посредником пока не обращались, однако в Казахстане готовы выступить в этой роли, если стороны об этом попросят.
Замглавы МИД также прокомментировал проект "Юрты несокрушимости", вызвавшую бурную реакцию как в Украине, так и в России.
"Казахстан оказывал гуманитарную помощь Украине, в том числе и в виде поставок генераторов, продовольствия и медикаментов. В казахстанском обществе очень активно обсуждалась эта тема, и наиболее активные его представители участвовали в различных акциях, в том числе и по отправке гуманитарной помощи, установке юрт, о которых вы сказали. Юрта для казахов - это святое, это мобильный дом. Поэтому в нашем обществе эти шаги воспринимались очень хорошо", - отметил Василенко.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz