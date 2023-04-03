МИД о позиции по Украине: Не пророссийская, не проамериканская, не прокитайская

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко высказался о позиции Казахстана по ситуации в Украине в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, передает Tengrinews.kz.



"Международную политику Казахстана часто называют многовекторной. Насколько это удается Казахстану в сложившейся ситуации - война между Россией и Украиной, санкции западных стран против России. Как удается Казахстану оставаться в дружественных отношениях с Россией, Китаем и Европой?", - спросила журналистка.



Роман Василенко, находящийся в Берлине с официальным визитом, ответил, что Казахстан проводит многовекторную, сбалансированную, прагматичную внешнюю политику, которая за годы независимости доказала свою безальтернативность для страны.



"Мы достаточно четко обозначили свою позицию и в данной ситуации (в ситуации российско-украинского конфликта. - Прим.). Заключается она в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины. Эта позиция понятна всем нашим партнерам. Мы четко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция - проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы", - заявил замглавы МИД.



Кроме того, он ответил на вопрос, почему от Казахстана не последовало четкого осуждения агрессии России против Украины или военных преступлений.



"Казахстан четко определил свою позицию. Она заключается в необходимости уважения территориальной целостности всех государств, включая Украину, на основе Устава ООН. Для Казахстана с населением в 20 миллионов человек, среди которых - 3,5 миллиона русских, 250 тысяч этнических украинцев, - это очень близкий конфликт, трагическая война. Поэтому Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие и внести свой вклад в урегулирование конфликта. Наш Президент уже неоднократно говорил о том, что Казахстан готов сыграть роль посредника в случае, если такая роль будет востребованной Россией и Украиной", - подчеркнул Роман Василенко.



Он добавил, что с предложением выступить посредником пока не обращались, однако в Казахстане готовы выступить в этой роли, если стороны об этом попросят.



Замглавы МИД также прокомментировал проект "Юрты несокрушимости", вызвавшую бурную реакцию как в Украине, так и в России.



"Казахстан оказывал гуманитарную помощь Украине, в том числе и в виде поставок генераторов, продовольствия и медикаментов. В казахстанском обществе очень активно обсуждалась эта тема, и наиболее активные его представители участвовали в различных акциях, в том числе и по отправке гуманитарной помощи, установке юрт, о которых вы сказали. Юрта для казахов - это святое, это мобильный дом. Поэтому в нашем обществе эти шаги воспринимались очень хорошо", - отметил Василенко.