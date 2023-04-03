Цены на бензин и дизтопливо вырастут в Казахстане. Минэнерго сделало заявление

Если оставить цены на бензин и дизтопливо прежними, то Казахстан уже в ближайшее время может столкнуться с тотальными дефицитом топлива. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Болат Акчулаков, анонсируя повышение цен на бензин и дизтопливо, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг: повысить предельные розничные цены, в частности:



- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 в зависимости от региона до 205 тенге за литр - рост на 11 процентов;

- а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге - в среднем рост 20 процентов", - сказал Акчулаков на брифинге СЦК.



Соответствующий проект приказа, по его словам, будет опубликован сегодня.



Отвечая на вопрос журналиста, Болат Акчулаков назвал дату, когда казахстанцам ждать изменения цен.



"По закону мы размещаем их (проекты приказа. – Прим.) на сайте открытых нормативно-правовых актов. И далее, я думаю, числа 12 (апреля. – Прим.) они вступят в силу", - отметил министр.



Акчулаков пояснил, что ситуация в сопредельных странах оказывает значительное влияние на внутренний рынок Казахстана. К примеру, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо в России снизились до уровня цен в Казахстане. В результате на приграничных с Россией АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку пропала заинтересованность в вывозе ГСМ из Казахстана. Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в соседних странах и, как следствие, уже осенью, несмотря на увеличение производства дизтоплива, Казахстан снова столкнулся с его острой нехваткой.



В этом году диспаритет цен сохраняется, заявил Акчулаков. По его словам, в такой ситуации казахстанский дизель будет однозначно утекать в другие страны в еще больших объемах. Согласно прогнозам, уже в этом году Казахстан может столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тысяч тонн.



"С текущими ценами, сколько бы мы ни увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать.



С такой разницей в ценах переток в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом его объемы будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта.



Сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы теневого рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана.



Низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль, проводить геологоразведку и пополнять ресурсную базу", - резюмировал Акчулаков.



По его словам, если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время Казахстан столкнется с тотальным дефицитом топлива. Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны, предупредил исполняющий обязанности министра энергетики.