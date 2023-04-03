Акима уволили в Павлодарской области за употребление алкоголя на работе

Сельского акима в Павлодарской области уволили за употребление алкоголя на работе, передает корреспондент Tengrinews.kz. Решение об увольнении подчиненного принял аким Экибастуза Аян Бейсекин.



Ранее сообщалось, что акима села имени Алькея Маргулана Бауыржана Бозтаева рекомендовали снять с должности за употребление алкоголя на работе.



"По рекомендации совета по этике аким села имени Алькея Маргулана Бауржан Бозтаев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе акимата Экибастуза.



Как сообщалось ранее, жители села просили, чтобы акиму, которого они сами выбрали, дали любое наказание, не связанное с увольнением. По информации пресс-службы акимата Экибастуза, данное прошение не приняли во внимание.



Бауыржан Бозтаев стал акимом села 30 января этого года. Должность он получил по итогам выборов, в голосовании участвовали местные жители. В середине марта уполномоченному по этике региона пришло sms, где говорилось, что Бауыржан Бозтаев якобы находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что данный факт подтвердился.



Тогда Бауыржан Бозтаев пояснил, что в тот период вели борьбу с подтоплением села. Промокли, замерзли и к вечеру решили "согреться".



"Глубоко сожалею о содеянном. Прошу вас предоставить мне возможность еще один раз доказать вам и жителям своего села, что я достоин быть на этом месте", - сказал ранее сельский аким.