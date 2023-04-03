Когда подешевеет выдача паспорта и удостоверения личности

Когда паспорта и удостоверения личности будут выдавать по новым госпошлинам, рассказали в Комитете госдоходов Минфина, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В связи с тем, что Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", в Комитете государственных доходов сообщили о внесении изменений в ставки государственной пошлины.
Сообщается, что снижены ставки за выдачу паспорта гражданина Казахстана, а именно для детей до 16 лет с 8 до 4 МРП (13 800 тенге).
Установлены ставки за выдачу паспорта казахстанцам (за исключением детей до 16 лет) объемом:
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