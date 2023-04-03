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Когда подешевеет выдача паспорта и удостоверения личности

Просмотров:413 Опубликовано: Сегодня, 20:03
Когда подешевеет выдача паспорта и удостоверения личности
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Когда паспорта и удостоверения личности будут выдавать по новым госпошлинам, рассказали в Комитете госдоходов Минфина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В связи с тем, что Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", в Комитете государственных доходов сообщили о внесении изменений в ставки государственной пошлины.

Сообщается, что снижены ставки за выдачу паспорта гражданина Казахстана, а именно для детей до 16 лет с 8 до 4 МРП (13 800 тенге).

Установлены ставки за выдачу паспорта казахстанцам (за исключением детей до 16 лет) объемом:

- 36 страниц – 8 МРП (27 600 тенге);
- 48 страниц – 12 МРП (41 400 тенге);

Также установлены ставки 1 МРП (3450 тенге) за выдачу удостоверения личности гражданина Казахстана в связи с утратой его в течение года более двух раз.

Несмотря на то что закон уже подписан, действие именно этой нормы начнется только с 1 января 2024 года.

Установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера:

- для физических лиц – 1 процент от суммы иска, но не более 10 000 МРП (34 миллиона 500 тысяч тенге);
- для юридических лиц – 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП (69 миллионов тенге).

Данная норма вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении 60 календарных дней после дня первого официального опубликования закона).

Также изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке. Ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения.

Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования).


Источник: Tengrinews.kz
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