Отчисление шестилеток из детсада: имеют ли право и при каких обстоятельствах

Казахстанские родители жалуются, что детей отчисляют из детского сада, как только им исполнится шесть лет, не дав завершить обучаемый процесс до 1 августа. Редакция Zakon.kz обратилась в Департамент дошкольного образования Минпросвещения РК за разъяснением правомерности таких действий.



Директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан Наталья Жумадильдаева сообщила, что дети, освоившие программу предшкольной подготовки, выпускаются из дошкольных организаций до 1 августа ежегодно, кроме детей с особыми образовательными потребностями, которые имеют заключение психолого-медико-педагогической комиссии (приказ министра просвещения РК от 31.08.2022 г. № 385).



"В нормативно-правовом акте Казахстана предусмотрено, что дети могут посещать дошкольные учреждения до 1 августа. Но дошкольные организации заключают договор с родителями, и согласно этому документу отчисление ребенка происходит после завершения курса обучения в соответствии с теми обязательствами, которые были заключены с родителями".Наталья Жумадильдаева



Согласно Закону РК "Об образовании", дошкольный уровень образования в Казахстане – необязательный. Обязательной является только предшкольная подготовка, которая осуществляется для детей от 5 до 6 лет и проводится либо в семье, или в дошкольной организации, либо в организациях среднего образования, таких как школа, школа-лицей, гимназия и прочие организации.



- Еще раз хочу отметить, что это необязательный уровень. Поэтому мы не можем на сегодняшний день обеспечить сетью дошкольных организаций (всех детей. – Прим. ред.), хотя эта работа проводится в рамках государственной политики. Число дошкольных организаций растет, выделяется специальный подушевой норматив на охват дошкольным образованием детей от 2-х до 6-ти лет, расширяется сеть дошкольных организаций за счет размещения образовательного заказа как в государственных, так и в частных дошкольных организациях, поэтому со стороны государства работа в этом направлении ведется, - рассказала директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан Наталья Жумадильдаева.



По словам спикера, на сегодня из стоящих в очереди 89% детей от двух до шести лет обеспечены предшкольной подготовкой. Но есть запрос от населения на дошкольные организации, так как мест недостаточно. И, по словам Натальи Жумадильдаевой, поэтому есть задача по увеличению мест.



- В рамках бюджета на трехлетний период в местные исполнительные органы направлены деньги для увеличения государственного заказа, то есть на создание дополнительных мест в дошкольных организациях. Ожидается, что их количество в 2023 году превысит в два раза нормативы прошлого года. Ведется поэтапная работа, но здесь и сейчас обеспечить всех детей 100% охватом дошкольного образования и воспитания возрастом от двух до шести лет, к сожалению, ресурсов государства не хватает. Поэтому привлекается частное партнерство, выделяются деньги, и специалисты постоянно работают над этим, - рассказала Наталья Жумадильдаева.



При этом глава департамента подчеркнула, что если ребенку исполняется шесть лет и его отчисляют из организации, законодательством это не предусмотрено. Ребенок должен полностью освоить программу. И если ему, предположим, исполнилось шесть лет в марте, но он еще не овладел знаниями учебной программы согласно возрасту, он завершает обучение до 1 августа, и только потом идет его отчисление из дошкольной организации.



- Как правило, если по этой части такие действия совершаются со стороны дошкольных организаций, то обычно подобные жалобы приходят со стороны частных дошкольных организаций. Мы проводим разъяснительную работу среди руководителей Управления образования, а также среди руководителей частных дошкольных организаций, объединенных ассоциаций. Мы беседуем с руководителями ассоциаций. Разъяснительную работу провели совместно с Департаментом анализа и статистики АО "Финансовый центр", который работает над нормативом подушевого финансирования и методикой. Вся эта работа с местными исполнительными органами проведена, – сказала глава департамента.



По словам Натальи Жумадильдаевой, если есть конкретные случаи, необходимо сообщить о них в департамент, и мы свяжемся с регионами, проработаем этот вопрос.



При этом она пояснила, что продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. Соответственно, с 1 июня ребенка могут уже отчислить, если в договоре не прописаны дополнительные летние занятия или подобные пункты. "Это будет зависеть от договора, заключенного с организацией. Учебный год заканчивается 31 мая, ребенок к этому времени проходит весь курс учебной подготовки, поэтому отчисление его с 1 июня из детского сада закономерно, и нарушений законодательного акта в этом случае не будет", – разъяснила Жумадильдаева.



Куда можно обратиться в случае, если ребенка отчислили из дошкольной организации неправомерно.



Как пояснила Наталья Васильевна, на сайтах Управления образования указаны контакты всех специалистов, которые работают в дошкольном образовании. Также на сайте Министерства просвещения есть контактные данные главных специалистов дошкольного образования.



- Если есть конкретные факты, можно к нам обратиться, назвав дошкольное учреждение, регион, и мы проработаем эти факты и выясним – были ли нарушения со стороны дошкольных организаций, – заключила Наталья Жумадильдаева.



Согласно ст. 30 Закона РК "Об образовании", в дошкольных организациях дети воспитываются с одного года и до приема в 1 класс. В 1 класс дети принимаются с шести лет (ст. 31 Закона).



Дошкольные организации функционируют круглогодично – воспитательно-образовательный процесс осуществляется в учебном году (с 1 сентября по 31 мая) и летне-оздоровительном периоде (с 1 июня по 31 августа).



В соответствии с требованиями п. 12 Типовых правил деятельности дошкольных организаций (приказ министра просвещения РК от 31.08.2022 г. № 385) дошкольные организации обеспечивают выполнение госзаказа, финансируемого государством объема услуг по воспитанию, обучению, коррекции нарушения развития и социальной адаптации, развитию и медицинскому наблюдению, а также присмотру, уходу и оздоровлению воспитанников, в том числе для реализации инклюзивного образования для воспитанников в возрасте от одного года и до приема в 1 класс".