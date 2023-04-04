Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо

Премьер-министр Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на бензин и дизельное топливо передает корреспондент Tengrinews.kz.
После заседания правительства глава кабмина вышел к журналистам. Он разъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ.
"Это непростое решение, но вынужденное. Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой топлива", – подчеркнул Алихан Смаилов.
Алихан Смаилов отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения - 370 литров в год. Для примера: в России – 225 литров, Кыргызстане – 98 литров, Узбекистане – 44 литра. Вместе с тем уровень потребления в нашей стране продолжает расти возрастающими темпами.
"Это связано с ростом объемов вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и в виде "серого" экспорта. При том, что реальное потребление в основных отраслях экономики республики практически не изменилось", – сказал премьер-министр.
Смаилов отметил, что государство принимает все меры для увеличения производства ГСМ. В прошлом году был произведен рекордный объем дизельного топлива – 5,2 миллиона тонн. В целом за последние 5 лет производство бензина выросло на 70 процентов, дизтоплива – на 33 процента.
"Наши НПЗ работают на пределе своих мощностей. Однако мы постоянно сталкиваемся с рисками нехватки ГСМ. Основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане. К примеру, в России дизель стоит дороже на 45 процентов, в Кыргызстане – на 64 процента, в Узбекистане – в 2 раза. В итоге дешевое топливо различными путями перетекает в соседние страны", – отметил он.
Алихан Смаилов сообщил, что в марте потребление ГСМ выросло на 15 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этой связи, в текущем году республика, если не сократить диспаритет цен, может столкнуться с нехваткой в объеме до 850 тысяч тонн.
"Получается, что наше дешевое топливо работает на экономики соседних стран в ущерб собственным национальным интересам. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ необходимо снизить ценовую разницу. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. Иного пути у нас нет", – сказал премьер-министр.
Смаилов подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены удешевленным дизтопливом по цене 204 тенге за литр, для них цена не изменится.
"Правительство будет принимать и другие меры для поддержания внутреннего рынка топлива и пресечения любых возможностей нелегального вывоза", – заключил Алихан Смаилов.
Напомним, вчера исполняющий обязанности министра энергетики Болат Акчулаков анонсировал повышение цен на бензин и дизтопливо.
"С текущими ценами, сколько бы мы ни увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать. С такой разницей в ценах переток в соседние страны как был, так и будет продолжаться... Сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы теневого рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана. Низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль", - объяснил решение Акчулаков.
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