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Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо

Просмотров:505 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Алихан Смаилов. Фото пресс-службы правительства
Премьер-министр Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на бензин и дизельное топливо передает корреспондент Tengrinews.kz.

После заседания правительства глава кабмина вышел к журналистам. Он разъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ.

"Это непростое решение, но вынужденное. Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой топлива", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения - 370 литров в год. Для примера: в России – 225 литров, Кыргызстане – 98 литров, Узбекистане – 44 литра. Вместе с тем уровень потребления в нашей стране продолжает расти возрастающими темпами.

"Это связано с ростом объемов вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и в виде "серого" экспорта. При том, что реальное потребление в основных отраслях экономики республики практически не изменилось", – сказал премьер-министр.

Смаилов отметил, что государство принимает все меры для увеличения производства ГСМ. В прошлом году был произведен рекордный объем дизельного топлива – 5,2 миллиона тонн. В целом за последние 5 лет производство бензина выросло на 70 процентов, дизтоплива – на 33 процента.

"Наши НПЗ работают на пределе своих мощностей. Однако мы постоянно сталкиваемся с рисками нехватки ГСМ. Основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане. К примеру, в России дизель стоит дороже на 45 процентов, в Кыргызстане – на 64 процента, в Узбекистане – в 2 раза. В итоге дешевое топливо различными путями перетекает в соседние страны", – отметил он.

Алихан Смаилов сообщил, что в марте потребление ГСМ выросло на 15 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этой связи, в текущем году республика, если не сократить диспаритет цен, может столкнуться с нехваткой в объеме до 850 тысяч тонн.

"Получается, что наше дешевое топливо работает на экономики соседних стран в ущерб собственным национальным интересам. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ необходимо снизить ценовую разницу. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. Иного пути у нас нет", – сказал премьер-министр.

Смаилов подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены удешевленным дизтопливом по цене 204 тенге за литр, для них цена не изменится.

"Правительство будет принимать и другие меры для поддержания внутреннего рынка топлива и пресечения любых возможностей нелегального вывоза", – заключил Алихан Смаилов.

Напомним, вчера исполняющий обязанности министра энергетики Болат Акчулаков анонсировал повышение цен на бензин и дизтопливо.

"С текущими ценами, сколько бы мы ни увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать. С такой разницей в ценах переток в соседние страны как был, так и будет продолжаться... Сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы теневого рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана. Низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль", - объяснил решение Акчулаков.





Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • kot_85
  • Vohazab
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 11:39
Ну всё понятно, ожидаем очередного скачка цен в магазинах при чём на всё. Конечно, проще же сделать так, чем бороться с теми барыгами, которые вывозят горючку за кордон.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 11:24
"Это связано с ростом объемов вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и в виде "серого" экспорта

Так вроде перекрыли весь вывоз ГСМ.
 
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  • шевченко
  • kot_85
  • Dondon
  • Vohazab
  • ak12
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:11
"Это связано с ростом объемов вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и в виде "серого" экспорта.

И вы, министр, решили "кошмарить" своих граждан, а не тех кто вывозит ГСМ??? Ну а что, выборы прошли, теперь можно творить с людьми что хочешь, ради обогощения прикидываясь беспомощными перед проблемами.
Мудро сказал в своё время Берия (или его предшественник, не суть), что "у каждой проблемы в стране есть Фамилия, Имя, Отчество"
 
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Misik (Посетители) Сегодня, 10:43
Ждём резкого скачка стоимости выживания.
 
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  • Космос
  • Orion
 Dondon (Посетители) Сегодня, 10:19
"Прошу вас понять и простить нас, что не можем мы сами с собой бороться" , вот реальная правда жизни. Остальное для наивных школьников-подростков...
 
 

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