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Впереди тяжелые месяцы: Жумангарин рассказал о запасах продуктов

Просмотров:591 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Впереди тяжелые месяцы: Жумангарин рассказал о запасах продуктов
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал о запасах продуктов питания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания правительства журналисты расспросили Жумангарина, какие задачи стоят перед его министерством по обеспечению продовольственной безопасности.

"Задача, которая передо мной стоит, она не менялась с момента моего прихода. Необходимо остановить галопирующий рост инфляции, мы это сделали на сегодняшний день. Вы увидели наконец снижение, поэтому в данном контексте правительство пока успешно справляется, но хвастаться рано, впереди тяжелые месяцы, апрель, май, начало июня, межсезонье так называемое", - пояснил министр.

Кроме того, вице-премьер рассказал о запасах овощей в стране.

"Мы подготовили 33 тысячи тонн картофеля, 11 тысяч моркови, 7 тысяч тонн капусты и лука. У нас Magnum закупил 6 тысяч тонн лука из Таджикистана. У нас тоже команда сейчас выезжает, по-другому этого не сделаешь, необходимо запас создавать, пока у нас не пойдет своя собственная продукция", - заключил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Misik (Посетители) Сегодня, 12:45
Впереди тяжелые месяцы


И годы и десятилетия.
 
 

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