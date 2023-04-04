Впереди тяжелые месяцы: Жумангарин рассказал о запасах продуктов

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал о запасах продуктов питания, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах заседания правительства журналисты расспросили Жумангарина, какие задачи стоят перед его министерством по обеспечению продовольственной безопасности.



"Задача, которая передо мной стоит, она не менялась с момента моего прихода. Необходимо остановить галопирующий рост инфляции, мы это сделали на сегодняшний день. Вы увидели наконец снижение, поэтому в данном контексте правительство пока успешно справляется, но хвастаться рано, впереди тяжелые месяцы, апрель, май, начало июня, межсезонье так называемое", - пояснил министр.



Кроме того, вице-премьер рассказал о запасах овощей в стране.



"Мы подготовили 33 тысячи тонн картофеля, 11 тысяч моркови, 7 тысяч тонн капусты и лука. У нас Magnum закупил 6 тысяч тонн лука из Таджикистана. У нас тоже команда сейчас выезжает, по-другому этого не сделаешь, необходимо запас создавать, пока у нас не пойдет своя собственная продукция", - заключил он.