Жительница Атырау 15 лет платила налоги за проданное авто

57-летняя жительница Атырау 15 лет оплачивала налоги и штрафы за проданное авто. Как рассказали в областной полиции Zakon.kz, настоящий владелец найден и должен возместить 800 тысяч тенге.



По данным полиции Атырауской области, женщина продала ГАЗель еще в 2008 году. И с тех пор продолжала оплачивать все налоги и штрафы.



Она начала поиски хозяина в 2018 году. После безрезультатных запросов, обратилась в полицию.



"Установлено, что данный автомобиль находился в Каскелене, где и был обнаружен нынешний его владелец".Пресс-служба ДП Атырауской области



В результате женщина сняла с регистрации автомобиль. Теперь действующий владелец авто согласился возместить гражданке 800 тысяч тенге за уплату налогов и штрафов.



29 марта в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области ответили на часто задаваемые вопросы про налог на транспорт.